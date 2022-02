Thêm 42.427 ca mắc Covid-19, Hà Nội có 4.549 F0

Các tỉnh, thành phố ghi nhận trên 2.000 F0 ngoài Hà Nội là Vĩnh Phúc (2.158), Quảng Ninh (2.018).

Tổng số ca mắc mới ngày 18/2 là 42.439, trong đó 12 người nhập cảnh và 42.427 ca tại 63 tỉnh, thành phố.

31.028 F0 được phát hiện tại cộng đồng.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.215.

Số người qua đời do Covid-19 trong ngày là 80, trong đó Hà Nội nhiều nhất với 12 ca.

1.867.419 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong ngày 17/2.





Hà Nội vượt mốc 4.500 F0

10 tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc Covid-19 trung bình cao nhất trong 7 ngày Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Hải Dương Nam Định Hải Phòng Nghệ An Hòa Bình Vĩnh Phúc Phú Thọ Bắc Ninh Ninh Bình Số F0 trung bình 7 ngày qua Người 3675 1651 1353 1262 1129 1052 1077 989 925 813

Tính từ 16h ngày 17/2 đến 16h ngày 18/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 42.439 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 42.427 ca ghi nhận trong nước. Như vậy, hôm nay, tổng ca nhiễm tăng 6.237 ca so với ngày trước đó. 63 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm ca bệnh mới. Số lượng F0 phát triện trong cộng đồng là 31.028 người.

Cả nước có 16 tỉnh, thành phố ghi nhận trên 1.000 ca bệnh mới trong ngày gồm: Hà Nội (4.549), Vĩnh Phúc (2.158), Quảng Ninh (2.018), Phú Thọ (1.789), Nam Định (1.678), Thái Nguyên (1.652), Hòa Bình (1.567), Bắc Ninh (1.556), Ninh Bình (1.540), Hải Phòng (1.504), Bắc Giang (1.443), Nghệ An (1.339), Lào Cai (1.310), Hải Dương (1.302), Lạng Sơn (1.175), Bình Định (1.109).

Số ca nhiễm mới tại Việt Nam vẫn có xu hướng tăng mạnh và liên tục vượt mức của ngày trước đó. Xu hướng này phù hợp với nhận định của các chuyên gia và Bộ Y tế sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tín hiệu khả quan là số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam không có chiều hướng tăng, đang dao động ở mức dưới 100 ca/ngày.

Hà Nội hôm nay có 4.549 F0, tiếp tục dẫn đầu cả nước về số trường hợp dương tính trong ngày. Trong 7 ngày gần đây, thành phố này có trên gần 25.000 ca nhiễm, trung bình mỗi ngày tăng hơn 3.600 người dương tính mới.





Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Ninh Bình (+1.540), Vĩnh Phúc (+796), Lạng Sơn (+750). Trái ngược, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Thái Nguyên (-826), Quảng Ninh (-459), Bắc Kạn (-129).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 32.601 ca/ngày.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 200 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.685.463 ca nhiễm, đứng thứ 32/225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM (518.295), Bình Dương (293.645), Hà Nội (188.373), Đồng Nai (100.410), Tây Ninh (88.938).

Gần 3.000 F0 nặng đang điều trị

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 18/2, cả nước có 6.215 người được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 2.261.180.

Cả nước vẫn còn 2.956 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị, trong đó có 2.213 người thở oxy mask, 359 người thở oxy dòng cao (HFNC), 80 người thở máy không xâm lấn, 290 trường hợp thở máy xâm lấn và 14 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 17/2 đến 17h30 ngày 18/2, Việt Nam ghi nhận 80 ca tử vong, giảm 10 ca so với ngày trước đó. Trong đó, Hà Nội vẫn là nơi có số lượng nhiều nhất (12 ca). TP.HCM có 5 ca, trong đó 3 trường hợp từ các tỉnh chuyển đến là Phú yên (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (1).

Những trường hợp khác ghi nhận tại Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (7 ca trong 02 ngày), Quảng Ngãi (5), Bình Định (4), Quảng Nam (4), Nghệ An (3), Bạc Liêu (2), Bình Thuận (2), Hải Phòng (2), Lạng Sơn (2), Long An (2), Nam Định (2), Phú Thọ (2), Phú Yên (2), Thái Nguyên (2), An Giang (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Hà Giang (1), Hà Nam (1), Ninh Bình (1), Ninh Thuận (1), Quảng Bình (1), Quảng Trị (1), Sóc Trăng (1), Thái Bình (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1).

Trong ngày 17/2 có 1.867.419 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 190.215.794 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 173.482.549 liều; mũi 1 là 70.853.682 liều; mũi 2 là 67.217.008 liều, mũi bổ sung: 13.167.375 liều; mũi 3 là 22.244.484 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.733.245 liều: Mũi 1 là 8.599.830 liều; mũi 2 là 8.133.415 liều.





Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã có Quyết định về việc ban hành danh mục 3 thuốc Molnupiravir sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Ba doanh nghiệp được cấp phép đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục sau cùng để đưa thuốc vào thị trường.

Nhiều người quan tâm là sau khi Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành Molnupiravir, chương trình thí điểm của Bộ Y tế có tạm dừng hay không.

Trao đổi với Zing về vấn đề này, một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết việc tạm dừng chương trình thí điểm miễn phí thuốc Molnupiravir chưa nói trước được do còn nhiều vấn đề. Ông cho biết việc này sẽ theo đề cương nghiên cứu của Bộ.

"Sau khi cấp phép, Bộ Y tế sẽ xin ý kiến chỉ đạo để có thể cho phép bán rộng rãi hay không", vị này nói.