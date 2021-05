Thêm 40 ca Covid-19, Long An ghi nhận bệnh nhân đầu tiên

Trong số các bệnh nhân mới, một người ở Long An, liên quan nhóm tôn giáo tại Gò Vấp (TP.HCM), vừa được xác định mắc Covid-19.

Theo bản tin 6h ngày 28/5, Bộ Y tế cho biết các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận tại Bắc Giang (30), Lạng Sơn (8), Thái Bình (1), Long An (1).

Các ca bệnh ghi nhận tại Lạng Sơn gồm 7 trường hợp sàng lọc do có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng, một người liên quan dịch tễ ổ dịch cũ, đã được cách ly. Họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào này 27/5.

Người đàn ông 45 tuổi ở Long An mắc Covid-19 có địa chỉ tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Trường hợp này làm nghề đầu bếp tại khách sạn 5 sao ở quận 1 TP.HCM, tiếp xúc gần BN6282 (phụ bếp), liên quan ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng, TP.HCM. Đây là bệnh nhân đầu tiên trong cộng đồng được ghi nhận tại Long An.

Bệnh nhân ở Thái Bình là nam, 53 tuổi, có địa chỉ tại huyện Tiền Hải. Người này thuộc diện F1, đã được cách ly.

30 bệnh nhân ở Bắc Giang đều trong vùng phong tỏa liên quan khu công nghiệp.

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3.294 bệnh nhân Covid-19.

Trong ngày 27/5, thêm 4.129 người được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đến 16h cùng ngày, tổng cộng 1.038.741 liều đã được tiêm cho các lực lượng tuyến đầu. Trong đó, 28.529 người tiêm đủ 2 mũi.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhận định: “Chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để nhanh chóng đạt miễn dịch chủ động và tỷ lệ tiêm chủng cao. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn yêu cầu mục tiêu an toàn tiêm chủng phải đặt lên hàng đầu, với phương châm ‘tiêm đến đâu an toàn đến đó’. Việc tổ chức buổi tiêm chủng phải đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng”.

Theo Thứ trưởng Tuyên, ước tính số lượng 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 có thể đáp ứng được trong năm nay. Tuy nhiên, ông thông tin thêm các nhà cung cấp vaccine cũng có thể không thực hiện được hoàn toàn theo lộ trình, thỏa thuận về mặt thời gian, số lượng do nguồn cung ứng khan hiếm.

Song song với việc tiêm chủng vaccine, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bắc Ninh, Bắc Giang và tất cả địa phương, cả những nơi chưa thực hiện giãn cách xã hội cũng phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc, đánh giá thường xuyên để nhanh chóng dập dịch.

“Chúng ta không được quên nếu chỉ chú ý, tập trung vào khu công nghiệp thì sẽ bị sơ hở những chỗ khác. Ví dụ ở TPHCM, một hoạt động sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng hay hoạt động tập trung đông người nếu sơ hở thì dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng nếu chúng ta không được kiểm soát ngay”, Phó thủ tướng nói.

Ông đề nghị ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương phải nâng cao cảnh giác ở mức cao nhất, tuyệt đối không được có suy nghĩ “dịch chỉ có ở các khu công nghiệp, không ở tỉnh mình” hay “dịch chỉ ở trong khu công nghiệp mà không ở những khu vực khác, hoạt động khác”.