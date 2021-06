Thêm 36 bệnh nhân Covid-19, TP.HCM không ghi nhận thêm ca mắc

Số ca mắc mới của Bắc Giang, Bắc Ninh có xu hướng giảm. Trong khi TP.HCM không ghi nhận thêm bệnh nhân.

Theo bản tin trưa 26/6 của Bộ Y tế, các bệnh nhân mắc mới trong nước được ghi nhận tại Hưng Yên (11), Hà Tĩnh (7), Bắc Giang (6), Long An (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (2), Cần Thơ (1).

Tại Bắc Giang: 6 bệnh nhân đều được ghi nhận trong khu cách ly và vùng đã được phong tỏa, liên quan cụm lây nhiễm ở huyện Lục Ngạn, trong đó có 2 ca tại xã Thanh Hải, 2 trường hợp tại thị trấn Chũ, 1 ca tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn và 1 ca tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

7 ca bệnh được ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là F1 của BN11213, đã được cách ly từ trước. Họ có kết quả xét nghiệm ngày 25/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Tại Long An: 5 bệnh nhân mắc Covid-19 mới đều là F1, đã được cách ly. Họ có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 24/6. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Ca mắc được ghi nhận ở Cần Thơ là nam, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Ninh Kiều. Bệnh nhân có tiền sử đi về từ Bắc Giang, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

Tại Hải Phòng, 2 ca mắc mới đều là các trường hợp F1, đã được cách ly, có kết quả xét nghiệm ngày 25/6 dương tính với SARS-CoV-2 và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Như vậy, cộng dồn 2 bản tin sáng và trưa của Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận 49 bệnh nhân mắc Covid-19 mới được ghi nhận trong nước tại Bắc Giang, Tây Ninh, Long An, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ.

Ngoài ra, một người về từ nước ngoài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang ngày 25/6 cũng có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.





Trong vòng 18 giờ, TP.HCM chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Sáng nay, địa phương này đăng ký bổ sung mã đối với 563 ca bệnh được ghi nhận vào tối 25/6.

TP.HCM đang là "điểm nóng" Covid-19 của cả nước với số ca nhiễm vượt mốc 2.000, đứng thứ 2 về số lượng ca mắc, chỉ sau Bắc Giang.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 25/6, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận định diễn biến dịch tại đây còn phức tạp. Ông đề nghị chính quyền thành phố, các ban ngành có đánh giá đúng về mức độ lây lan lúc này để đưa ra quyết sách kiểm soát tiếp theo.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong thời gian qua, TP.HCM đã có những biện pháp ứng phó đã tương đối sớm, kịp thời và chủ động. Tuy nhiên, có vấn đề Bộ Y tế đã trao đổi với TP.HCM là phải thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh cho dù là theo Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16 thì cũng không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, tình trạng giao lưu đi lại giữa các khu vực lẫn nhau. Điều đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Chúng ta cần nhấn mạnh phải "chặt cả bên ngoài và chặt cả bên trong", có như thế mới có thể kiểm soát được tốc độ lây nhiễm tại đây.

'Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 ở TP.HCM đi được nửa chặng đường' "Đến ngày 24/6, TP.HCM có 438.502 lượt người đến tiêm. Như vậy, chúng ta đã đi được nửa chặng đường trong chiến dịch tiêm chủng", Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết.