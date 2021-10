Thêm 3.592 người mắc Covid-19, TP.HCM có 783 ca

Số ca mắc mới ở TP.HCM giảm 186 người so với hôm qua, thấp hơn mức trung bình trong 7 ngày gần nhất.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 3.592, ghi nhận tại 49 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.690 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 64 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 65 ca.

Trong 24 giờ qua, 920.398 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Ca nhiễm mới giảm nhẹ

3 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai 25/10 F0 969 517 458 26/10

783 528 481

Tính từ 17h ngày 25/10 đến 17h ngày 26/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, trong đó, 3 ca nhập cảnh và 3.592 ca ghi nhận trong nước (giảm 28 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (1.431 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-186), Sóc Trăng (-87), Bạc Liêu (-50).





Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Đắk Lắk (+129), An Giang (+58), Trà Vinh (+48).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.690 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 896.174 ca nhiễm nCoV, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.099 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 891.389, trong đó, 807.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (426.873), Bình Dương (229.885), Đồng Nai (62.471), Long An (34.367), Tiền Giang (15.858).

Tình hình điều trị, vaccine

Về tình hình điều trị: Trong ngày 7/10, Bộ Y tế công bố 2.989 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 810.290 người.

Cùng ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 64 ca tử vong tại TP.HCM (27), Bình Dương (14), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Long An (3), Bạc Liêu (3), Tây Ninh (3), An Giang (3), Ninh Thuận (1), Cần Thơ (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 65 người. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Về tiêm vaccine: Trong ngày 25/10, 920.398 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 74.950.393 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 53.125.886 liều, tiêm mũi 2 là 21.824.507 liều.





Ngày 26/10, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết sở dự kiến khởi động tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em ở quận 1 và huyện Củ Chi vào ngày mai (27/10).

Bác sĩ Hưng cho biết hiện tại, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn chính thức loại vaccine nào được chỉ định tiêm chủng cho trẻ em trong nước. Tuy nhiên, hiện thành phố có Pfizer, loại vaccine được nhà sản xuất hướng dẫn tiêm theo lứa tuổi này.

Trẻ em tại thành phố sẽ được tiêm mũi 1 trong 5 ngày, tiêm vét trong 2 ngày. Mũi 2 tiêm trong 7 ngày, sau khi các cháu đã đủ thời gian khoảng cách giữa 2 liều, ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 và hạ dần độ tuổi.





Khỏi Covid-19, F0 có cần khám sức khỏe định kỳ? F0 có thể đi khám nếu triệu chứng kéo dài. Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khỏe sau khi khỏi Covid-19 chủ yếu là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và lối sống lành mạnh.