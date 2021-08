Thêm 3.578 ca Covid-19

Theo bản tin sáng 3/8 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 3.563 ca trong nước và 15 người nhập cảnh mắc Covid-19.

Đây là số liệu thống kê tính từ 18h30 ngày 2/8 đến 6h ngày 3/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Các tỉnh, thành phố có thêm người nhiễm virus là TP.HCM (1.998), Bình Dương (519), Long An (246), Tây Ninh (176), Đồng Nai (147), Vĩnh Long (72), Bình Thuận (72), Đà Nẵng (66), Bến Tre (62), Sóc Trăng (33), Cần Thơ (31), Đồng Tháp (31), An Giang (26), Phú Yên (20), Bình Định (18), Đắk Lắk (11), Đắk Nông (8 ), Nghệ An (5), Hà Tĩnh (4), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (3), Phú Thọ (3), Sơn La (3), Hải Dương (2), Điện Biên (1), Quảng Trị (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (1). Trong đó, 687 ca cộng đồng.

Như vậy, Việt Nam có 165.339 ca nhiễm gồm 2.287 ca nhập cảnh và 163.052 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 161.482 ca, 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





Bốn tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Điện Biên.

Về tình hình điều trị, tổng số ca khỏi bệnh là 46.965. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 436 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 14 ca.

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, thông báo bổ sung 186 ca tử vong (1696-1881) tại 10 tỉnh, thành phố.

Tỉnh/thành phố Thời gian Số ca tử vong TP.HCM 28/7-2/8 165 Đồng Tháp 28/7-2/8 10 Bến Tre 31/7-1/8 2 Vĩnh Long 31/7-1/8 2 Cần Thơ 1-2/8 2 Hà Nội 31/7 1 Đà Nẵng 1/8 1 Ninh Thuận 1/8 1 Bình Thuận 2/8 1 Khánh Hòa 2/8 1

Ngày 2/8, 538.488 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.959.197 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.246.333 liều, tiêm mũi 2 là 712.864 liều.

Tại TP.HCM, số lượng vaccine được tiêm trong ngày là 211.854 (mũi 1) và 3.924 (mũi 2).

Đại diện Công ty Nanogen kiến nghị với Bộ Y tế về việc tiêm cho khoảng 500.000-1.000.000 người trong giai đoạn 3c thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax.

Ngoài ra, sau khi được cấp phép, Nanogen sẽ nghiên cứu vaccine Covid-19 trên trẻ em từ 12 đến 18 tuổi.

Bộ Y tế đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen trước ngày 15/8 phải gửi báo cáo dữ liệu nghiên cứu pha 2 và bước đầu pha 3. Từ đó, Bộ Y tế có số liệu gửi Hội đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép để xem xét cấp phép trong tình trạng khẩn cấp.

Đến nay, 6 loại vaccine phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Theo cơ quan này, tất cả vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn, hiệu quả.

