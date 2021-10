Thêm 3.221 ca Covid-19, TP.HCM có 790 F0

48 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, hơn 1,3 triệu liều vaccine Covid-19 được tiêm.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 3.221 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước tại 48 tỉnh, thành phố.

10 tỉnh, thành phố có số ca nhiễm cao nhất trong ngày: TP.HCM (790), Đồng Nai (397), Bình Dương (385), Sóc Trăng (142), An Giang (130), Tiền Giang (121), Bình Thuận (116), Tây Ninh (101), Đồng Tháp (97), Kiên Giang (93).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.374 ca/ngày.

Số bệnh nhân tử vong trong ngày là 88 ca, trong đó TP.HCM có 58 trường hợp.

1.353.809 liều vaccine được tiêm trong 24 giờ.

Số ca mắc ở Bình Thuận, Đắk Lắk tăng

Tính từ 17h ngày 15/10 đến 17h ngày 16/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước (giảm 578 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.172 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-341), Sóc Trăng (-272), Đồng Nai (-189).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Thuận (+116), Đắk Lắk (+84), Quảng Nam (+60).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.374 ca/ngày.

5 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong ngày 15 và 16/10

Nhãn TP.HCM Đồng Nai Bình Dương Sóc Trăng An Giang 15/10 F0 1131 586 533 414 170 16/10

790 397 385 142 130

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 860.860 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới là 856.197 ca, trong đó có 787.687 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hai tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Hòa Bình.

16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên. Thái Nguyên.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (416.665), Bình Dương (224.877), Đồng Nai (58.105), Long An (33.684), Tiền Giang (14.965).





Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Về điều trị: Tình hình điều trị trong nước những ngày qua ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Theo số liệu được báo cáo từ sở y tế các tỉnh, thành phố trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Bộ Y tế, trong ngày 16/10, cả nước có thêm 1.581 người khỏi Covid-19. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 790.504 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.528 ca. Số ca ECMO và thở máy giảm so với những ngày trước. Trong ngày, cả nước ghi nhận 88 ca tử vong tại TP.HCM (58), Bình Dương (11), Tiền Giang (3), Long An (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Cần Thơ (2), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 98 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, Việt Nam đứng thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ tử vong do với Covid-19.

Về xét nghiệm: Trong 24 giờ qua, khoảng 120.769 xét nghiệm được thực hiện cho 245.424 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 20.831.290 mẫu cho 57.525.421 lượt người.

Về tiêm vaccine: Trong ngày 15/10 có 1.353.809 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 60.518.594 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 42.896.644 liều, mũi 2 là 17.621.950 liều.

Trong văn bản mới nhất về việc chỉ định và thu phí xét nghiệm Covid-19, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện đúng hướng dẫn về xét nghiệm Covid-19, không để tình trạng lạm dụng xét nghiệm, tạo gánh nặng cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh mạn tính phải điều trị dài ngày.

Trước làn sóng người dân từ vùng dịch trở về quê, Bộ Y tế đề nghị các địa phương động theo dõi chặt chẽ trường hợp này và triển khai xét nghiệm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp.