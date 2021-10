Thêm 3.027 ca Covid-19 tại 49 tỉnh, thành phố

TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương vẫn là các khu vực ghi nhận số lượng F0 mới cao nhất cả nước dù đã giảm mạnh so với giai đoạn trước.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 3.034 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 3.027 ca ghi nhận trong nước.

49 tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc mới, trong đó có 1.220 ca nhiễm trong cộng đồng.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (+86), Bình Dương (+61), Lâm Đồng (+34).

Số bệnh nhân tử vong trong ngày là 75 ca, trong đó TP.HCM có 47 trường hợp.

1.522.598 liều vaccine được tiêm trong 24 giờ.

Số F0 tại TP.HCM giảm, Bình Dương và Tây Ninh tăng

Tính từ 17h ngày 18/10 đến 17h ngày 19/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.034 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 3.027 ca ghi nhận trong nước tại 49 tỉnh, thành phố.





Số ca nhiễm mới trong ngày hôm nay giảm 132 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số trường hợp mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng là 1.220 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-61), Đắk Lắk (-46), Cà Mau (-38).





Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (+86), Bình Dương (+61), Lâm Đồng (+34).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.272 ca/ngày.

6 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong ngày 18 và 19/10

Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Sóc Trăng An Giang Tây Ninh 18/10 F0 968 439 393 174 109 18 19/10

907 500 371 200 134 104

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 870.255 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ ca nhiễm/ 1 triệu dân là 8.838 ca. Trong đợt dịch bùng phát lần 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 865.558 ca.

Hai tỉnh Bắc Kạn và Hòa Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới.





17 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Đà Nẵng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (419.599), Bình Dương (226.353), Đồng Nai (59.386), Long An (33.857), Tiền Giang (15.184).

Hơn 28% dân số tiêm đủ 2 liều vaccine

Về điều trị: Theo số liệu báo cáo từ các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế cho biết trong ngày 19/10, cả nước có thêm 1.866 người khỏi Covid-19. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 794.846.

Việt Nam còn 3.522 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng đang được điều trị. Trong đó, số người được thở oxy dòng cao là 447, thở máy là 868 và can thiệp ECMO là 21.

Số bệnh nhân tử vong trong ngày là 75 người. Họ được ghi nhận tại TP.HCM (47), Bình Dương (11), Đồng Nai (5), Tiền Giang (3), Long An (2), An Giang (2), Bình Thuận (2), Cà Mau (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 83 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.344 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ tử vong.

Về tình hình xét nghiệm: Trong 24 giờ qua, 101.387 xét nghiệm đã được thực hiện cho 205.160 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 21.137.354 mẫu cho 58.153.989 lượt người.

Tình hình tiêm chủng: Trong ngày 18/10, cả nước có 1.522.598 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 64.992.488 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 46.493.751 liều, tiêm mũi 2 là 18.498.737 liều. Tỷ lệ dân số tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19 là hơn 28%.





Cho đến nay, Bộ Y tế vẫn ban hành hướng dẫn cụ thể về loại vaccine phòng Covid-19 để tiêm chủng cho trẻ em. Hiện tại, các hướng dẫn ban đầu chỉ thông tin liên quan độ tuổi tiêm chủng.

Tại cuộc họp báo cáo với Chính phủ ngày 19/10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thông tin tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 đang triển khai tốt. Đến nay đã có trên 62 triệu liều vaccine được tiêm.

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 4, nbiện pháp chuyên môn chưa có tiền lệ đã được Bộ Y tế áp dụng để đáp ứng với diễn biến của dịch bệnh và biến chủng Delta như trạm y tế lưu động, xét nghiệm nhanh hơn tốc độ lây lan của virus, cách ly F0 tại nhà, thành lập Trung tâm hồi sức tích cực...

Làm gì để sống chung với Covid-19? Quy định mới của Bộ Y tế đã chỉ rõ 6 biện pháp để người dân thích ứng an toàn, hiệu quả và kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong tình hình mới.