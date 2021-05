Thêm 3 người nhiễm nCoV liên quan bar New Phương Đông

Trong đó, hai người từng đến bar New Phương Đông ở đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chơi và sử dụng dịch vụ.

Tối 6/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng thông tin về 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần thứ hai dương tính với nCoV.

Trường hợp thứ nhất là N.T.N. (nữ, 32 tuổi, trú đường Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nhân viên ở bar New Phương Đông.

Lục lượng chức năng phun hóa chất khử khuẩn khu vực bar New Phương Đông. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trường hợp thứ 2 là H.H.L. (nam, 24 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), làm nghề tự do.

Theo xác minh ban đầu, trước khi phát hiện dương tính, nam thanh niên này cùng nhóm bạn đến bar New Phương Đông.

Người thứ 3 là N.T.A.M. (nam, 25 tuổi, trú đường An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Người này ở cùng H.H.L. và một người khác. Nam thanh niên này làm việc tự do và từng tới bar New Phương Đông cùng L.

Ngày 5/5, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho 3 người này, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR. Kết quả xét nghiệm cho thấy 3 người đều dương tính với nCoV.