Thêm 27.311 ca mắc Covid-19

Số ca nhiễm mới tại Việt Nam tiếp tục tăng trong những ngày gần đây, nhiều nhất ở Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Nghệ An.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 26.471, ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố.

Số trường hợp khỏi bệnh trong ngày là 6.075. Tổng cộng 2.212.669 người đã khỏi Covid-19.

Số bệnh nhân qua đời là 96 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 91 ca.

Trong 24 giờ qua, 704.066 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Số F0 vượt mốc 27.000

Tính từ 16h ngày 11/2 đến 16h ngày 12/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 27.311 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 27.302 ca ghi nhận trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 19.217 ca trong cộng đồng).

Theo thống kê của Bộ Y tế, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bắc Ninh (-645), Bắc Giang (-390), Đắk Lắk (-311).

Ngược lại, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Nam Định (+555), Gia Lai (+525), Phú Yên (+285).

Số ca mắc mới tại Việt Nam tiếp tục vượt kỷ lục được xác lập trong ngày trước đó. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp nước ta ghi nhận trên 20.000 F0 mới. Tuy nhiên, số người tử vong do Covid-19 đang có dấu hiệu chững lại và duy trì ở ngưỡng dưới 100 ca.

Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về lượng người mắc Covid-19 với 2.981 trường hợp. Trong vòng một tháng qua, mỗi ngày, thành phố này đều phát hiện thêm gần 2.900 ca.

Đáng chú ý, Nam Định tăng mạnh số ca nhiễm mới với 1.842 F0 (tăng 555 trường hợp so với 11/2). Hải Dương, Nghệ An, Hải Phòng cũng đều có hơn 1.000 ca mắc mới.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 22.366 ca/ngày.

10 tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc Covid-19 trung bình cao nhất trong 7 ngày Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Nghệ An Hải Dương Hải Phòng Nam Định Đà Nẵng Bắc Ninh Vĩnh Phúc Thanh Hóa Phú Thọ Số F0 trung bình 7 ngày qua Người 2916 1227 1176 1062 1047 921 903 807 793 703

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.477.326, trong đó, 2.216.122 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (515.669), Bình Dương (293.214), Hà Nội (165.574), Đồng Nai (100.042), Tây Ninh (88.730).

Số bệnh nhân tử vong giảm

Về tình hình điều trị:

Trong ngày 12/2, Bộ Y tế công bố6.270 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 2.218.939 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.649, trong đó, 1.934 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 298 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 106 ca thở máy không xâm lấn, 294 ca thở máy xâm lấn và 17 trường hợp can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 11/2 đến 17h30 ngày 12/2, nước ta ghi nhận 78 ca tử vong, giảm 12 trường hợp so với 11/2. Các ca tử vong tại TP.HCM (3) trong đó có 2 ca từ các tỉnh An Giang(1), Tiền Giang (1) chuyển đến, Hà Nội (18), Đồng Nai (7), Bến Tre (5), Bắc Ninh (4), Đà Nẵng (4), Vĩnh Long (4), Cần Thơ (3), Hải Phòng (3), Quảng Nam (3), Tây Ninh (3), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Lâm Đồng (2), Nam Định (2), Nghệ An (2), Quảng Ngãi (2), Thái Nguyên (2), Bình Dương (1), Bình Thuận (1), Hà Giang (1), Hậu Giang (1), Lạng Sơn (1), Ninh Bình (1), Sóc Trăng (1).

Về tiêm vaccine:

Trong ngày 11/2 có 401.319 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 185.254.387 liều, trong đó tiêm mũi một là 79.203.047 liều, tiêm mũi 2 là 74.674.139 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 31.377.201 liều.





Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết tính đến ngày 11/2, thành phố không ghi nhận phường, xã, thị trấn nào có mức độ dịch ở cấp độ 3 và 4 (vùng cam và đỏ) trong vòng một tuần qua. So với trước đó, 9 phường, xã đã kiểm soát dịch từ cấp độ 3 về cấp độ 2 (màu vàng).

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết thời gian tới, việc thành phố mở cửa trở lại một số dịch vụ, ngành nghề như vận tải, du lịch, giao thương quốc tế… có thể dẫn đến nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập mạnh. Vì thế, các địa phương cần theo dõi sát, áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp để bảo đảm việc phục hồi phát triển kinh tế và an ninh y tế.