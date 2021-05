Thêm 2 người mắc Covid-19 tại Hà Nội và Đà Nẵng

Sáng 4/5, Bộ Y tế công bố 4 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, trong đó, 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Theo bản tin 6h ngày 4/5 của Bộ Y tế, ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Đà Nẵng là nam, 28 tuổi. Người này có địa chỉ ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Anh làm việc tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng từ ngày 29/4. Ngày 2/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm ngày 3/5 của anh là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân tại Hà Nội là nam, 26 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, từng ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly ngay ngày 9-23/4 tại tỉnh Yên Bái) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4. Kết quả xét nghiệm ngày 3/5 cho thấy trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Hai ca mắc Covid-19 sau khi nhập cảnh được ghi nhận tại An Giang. Họ từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Long Bình và đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Nhân viên y tế gấp rút lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội, ngày 3/5, sau ca mắc Covid-19. Ảnh: Việt Linh.

Trong ngày 3/5, 6.555 người được tiên phòng vaccine Covid-19 tại 13 tỉnh, thành. Tổng số người được tiêm chủng đến 16h ngày 3/5 là 539.602.

Chỉ trong vòng một tuần, Việt Nam ghi nhận 3 chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Yên Bái, Hà Nam và mới nhất là Vĩnh Phúc khiến tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam phức tạp.

Tính từ 29/4 đến 4/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 36 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 6 tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Đà Nẵng.

Nước ta đang phải đối mặt với 2 ổ dịch có nguồn lây khác nhau. Trong đó, chuỗi lây nhiễm tại Hà Nam bắt đầu từ ngày 29/4 có 20 ca. Chuỗi lây nhiễm tại Vĩnh Phúc liên quan nhóm chuyên gia Trung Quốc từ hôm 2/5 có 15 ca. Một trường hợp tại Đà Nẵng chưa rõ nguồn lây.