Thêm 2 dự án cao tốc Bắc - Nam được chuyển sang đầu tư công

Sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ ban hành nghị quyết chuyển 2 dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sang đầu tư công.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 26 với nội dung chuyển 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam từ đầu tư PPP sang đầu tư công.

Hai dự án này gồm Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Ảnh minh họa: Việt Linh.

Bộ GTVT sẽ phê duyệt điều chỉnh 2 dự án này theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư sau khi chuyển đổi. Chính phủ yêu cầu bộ khẩn trương thực hiện các thủ tục để đáp ứng tiến độ hoàn thành trong năm 2023.

Việc chuyển dự án sang đầu tư công được hứa hẹn sẽ làm giảm tổng mức đầu tư do giảm chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ để triển khai đầu tư sẽ hiệu quả do lãi suất phát hành trái phiếu thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động vốn tín dụng.

Phương thức đầu tư công còn có thêm lợi ích là Chính phủ được xây dựng phương án thu hồi vốn Nhà nước để tái đầu tư cho kết cấu hạ tầng.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần này từ PPP sang đầu tư công. Việc chuyển đổi phương thức đầu tư xuất phát từ việc 2 dự án này không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu PPP.

Như vậy, từ dự định ban đầu là đầu tư PPP với 8 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, Chính phủ đã phải chuyển dần từng dự án sang đầu tư công. Đến nay, chỉ còn 3 dự án thành phần sẽ đầu tư PPP, gồm các đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.