Thêm 2 cơ sở làm đẹp bị đình chỉ hoạt động

Theo thông tin từ lãnh đạo Phòng Y tế TP Biên Hòa, Đồng Nai, địa phương này vừa có thêm 2 cơ sở làm đẹp bị lực lượng chức năng phát hiện xử phạt và đình chỉ hoạt động.

Cơ sở làm đẹp đầu tiên bị xử phạt là tiệm mua bán mỹ phẩm, chăm sóc da và phun xăm thẩm mỹ Linh Anh, có địa chỉ tại R119-R120, đường Võ Thị Sáu, khu phố 6, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, do ông Nguyễn Thế Hùng làm chủ.

Cơ sở này bị xử phạt vi phạm hành chính 27 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 4,5 tháng.

Cơ sở làm đẹp Linh Anh vi phạm 3 lỗi, gồm sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể; xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm và không niêm yết đầy đủ giá dịch vụ.

Các thiết bị máy móc được sử dụng ở cơ sở Linh Anh tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Cơ sở thứ hai bị xử phạt và đình chỉ hoạt động là Ngọc Ánh Spa có địa chỉ tại đường D11, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, do bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm chủ.

Cơ sở này cung cấp dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ này gửi về cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, Ngọc Ánh Spa bị đề nghị mức xử phạt chính 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 18 tháng.

Trước đó, Phòng Y tế TP Biên Hòa cũng kiểm tra và xử phạt đối với 2 cơ sở y tế tư nhân về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép.

Cùng với đó, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trung tâm chăm sóc sức khỏe hệ thống Y khoa Đức Tâm An do vi phạm lỗi như trên.