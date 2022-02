Thêm 16.809 ca mắc Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố

Trong ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ Tết, Việt Nam ghi nhận 11.147 ca cộng đồng, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 16.809, ghi nhận tại 61 tỉnh, thành phố.

Số trường hợp khỏi bệnh trong ngày là 9.665. Tổng cộng 2.122.380 người đã khỏi Covid-19.

Số bệnh nhân qua đời là 100 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 92 ca.

Trong 24 giờ qua, 203.969 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tăng gần 3.000 F0 sau 24 giờ

10 địa phương có số lượng F0 cao nhất trong 7 ngày qua Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Đà Nẵng Quảng Nam Nghệ An Hải Dương Nam Định Phú Thọ Thanh Hóa Vĩnh Phúc Hải Phòng Trung bình số F0 trong 7 ngày ca 2785 821 528 441 437 434 419 413 397 390

Tính từ 16h ngày 6/2 đến 16h ngày 7/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.815 ca nhiễm mới. Trong đó, 6 ca nhập cảnh và 16.809 trường hợp ghi nhận trong nước (tăng 2.704 F0 so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.147 người trong cộng đồng).

Tốc độ ghi nhận ca nhiễm mới tại Việt Nam tiếp tục đà tăng sau khi giảm mạnh trong thời gian nghỉ lễ. Số ca mắc mới được các chuyên gia y tế dự báo sẽ tăng thêm trong những ngày tới khi mức độ giao lưu, tiếp xúc của người dân tăng cao.

Hà Nội duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với 2.988 trường hợp dương tính. Thành phố cũng bỏ xa các địa phương còn lại khi nhiều hơn Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương khoảng 2.000 ca.

Theo thống kê của Bộ Y tế, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Quảng Nam (-392), Bắc Giang (-157), Bình Định (-112).

Trái lại, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Nghệ An (+572), Thanh Hóa (+489), Hải Dương (+279).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.853 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.358.786 ca nhiễm, đứng thứ 34/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 23.889 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.351.676, trong đó, 2.119.563 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (514.533), Bình Dương (292.981), Hà Nội (150.996), Đồng Nai (99.960), Tây Ninh (88.539).

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại TP.HCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

100 người qua đời

Về tình hình điều trị:

Trong ngày 7/2, Bộ Y tế công bố 9.665 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 2.122.380 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.194 ca, trong đó, 1.468 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 341 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 48 ca thở máy không xâm lấn, 324 ca thở máy xâm lấn và 13 trường hợp can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 6/2 đến 17h30 ngày 7/2 ghi nhận 100 ca tử vong tại Hà Nội (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (9), Thừa Thiên - Huế (8), Kiên Giang (5), Bắc Ninh (4), Đà Nẵng (4), Hải Phòng (4), Trà Vinh (4), Vĩnh Long (4), Bạc Liêu (3), Bình Định (3), Bình Thuận (3), Cần Thơ (3), Lâm Đồng (3), Lào Cai (3), Bến Tre (2), Bình Dương (2), Đồng Nai (2), Tây Ninh (2), TP.HCM (2), An Giang (1), Đắk Lắk (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1), Lạng Sơn (1), Long An (1), Nghệ An (1), Quảng Ngãi (1), Sóc Trăng (1), Thái Nguyên (1), Thanh Hóa (1).

Về tiêm vaccine:

Trong ngày 6/2, 203.969 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 182.426.454 liều, trong đó tiêm một mũi là 79.111.740 liều, tiêm mũi 2 là 74.293.565 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala) là 29.021.149 liều.

Bộ Y tế nhận định dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước; công tác phòng, chống dịch từng bước đạt những kết quả khả quan. Số ca mắc mới, số chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron.

Đại diện ngành y tế cảnh báo nếu không kiểm soát, số ca mắc tăng quá mức sẽ làm tăng ca diễn biến nặng, gây quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn.