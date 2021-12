Thêm 16.476 người mắc Covid-19, Hà Nội có 1.914 ca

Hà Nội, Vĩnh Long, Cà Mau và Bình Phước có số ca mắc mới trên 1.000. TP.HCM ghi nhận 557 người nhiễm.

Tổng số ca mắc mới ngày 31/12 là 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận tại 60 tỉnh, thành phố.

11.337 ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng. Việt Nam đã xuất 15 ca nhiễm biến thể Omicron.

18.642 người được công bố khỏi Covid-19 trong ngày. 225 ca tử vong được ghi nhận sau 24 giờ, trong đó TP.HCM có 34 ca.

1.964.508 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong 24 giờ.





Các tỉnh phía Nam tăng ca nhiễm mới

10 tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc Covid-19 trung bình cao nhất trong 7 ngày Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Cà Mau Tây Ninh Vĩnh Long Khánh Hòa Đồng Tháp TP.HCM Hải Phòng Bình Định Cần Thơ Số F0 trung bình 7 ngày qua Người 1886 1000 912 878 788 662 659 549 547 515

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 31/12, trong 24 giờ qua, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca phát hiện tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó, 11.337 ca được phát hiện quan sàng lọc người bệnh trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận trên 500 ca bệnh là Hà Nội (1.914), Vĩnh Long (1.080), Cà Mau (1.063), Bình Phước (1.003), Khánh Hòa (799), Tây Ninh (776), Bình Định (655), Trà Vinh (571), Đồng Tháp (570), TP.HCM (557), Bạc Liêu (541), Hải Phòng (520).





Khoảng 2 tuần qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước.

Ngược lại, TP.HCM tiếp tục có dưới 1.000 ca nhiễm. Vĩnh Long (1.080) và Cà Mau (1.063) là 2 tỉnh có số ca mắc cao thứ 2 và thứ 3 cả nước.





Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Long (+494), Bình Phước (+244), Bến Tre (+171).

Như vậy, kể từ đầu dịch Covid-19, Việt Nam có 1.731.257 ca nhiễm, riêng đợt dịch bùng phát lần 4 (từ 27/4 đến nay), cả nước có 1.725.518 ca.

226 người tử vong

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Bộ Y tế, hôm nay, cả nước có thêm 18.642 người được công bố khỏi Covid-19. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 1.355.286 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị vẫn duy trì ở mức 7.291 ca, trong đó, bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ là 5.195 người, 1.145 người thở oxy dòng cao, 159 người thở máy không xâm lấn, 773 người thở máy xâm lấn, 19 trường hợp can thiệp ECMO.

Số bệnh nhân tử vong do Covid-19 hiện vẫn còn ở mức cao. Hôm nay tiếp tục có thêm 226 người qua đời. Trong số 34 ca tại TP.HCM, 7 ca từ các tỉnh chuyển đến là Đồng Tháp (1), Long An (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Tiền Giang (1), Tây Ninh (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Số ca tử vong tại các tỉnh, thành khác là Đồng Nai (18), An Giang (18), Vĩnh Long (15), Cần Thơ (15), Đồng Tháp (14), Bình Dương (13), Kiên Giang (12), Sóc Trăng (11), Khánh Hòa (10), Tiền Giang (10), Bình Phước (8), Hà Nội (7), Bạc Liêu (7), Hậu Giang (6), Tây Ninh (5), Cà Mau (5), Bình Thuận (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Trà Vinh (3), Long An (2), Gia Lai (2), Quảng Ngãi (1), Bình Định (1), Lâm Đồng (1).

Về tình hình tiêm chủng: Trong ngày 30/12, có 1.964.508 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 150.935.915 liều, trong đó tiêm mũi một là 77.555.511 liều, tiêm mũi 2 là 68.435.813 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 4.944.591 liều.





Ngày 31/12, Bộ Y tế có công điện khẩn về việc điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 sau thông tin 14/15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron tại Quảng Nam được Viện Pasteur Nha Trang thực hiện, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trên triển khai ngay mở rộng điều tra dịch tễ.

Các đơn vị này có trách nhiệm thông báo cho địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả người tiếp xúc gần và có liên quan bệnh nhân. Cách ly y tế kịp thời các trường hợp F1 và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần.

Để kiểm soát dịch bệnh, không để quá tải hệ thống y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ngành, địa phương triển khai quyết liệt chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh. Trong đó có quy tắc 5K, tổ chức tiêm vaccine, đảm bảo thuốc và oxy y tế, giám sát dịch và chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay tại cơ sở...

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế sự kiện tập trung đông người.