Thêm 16.104 ca mắc Covid-19, Bình Phước có 1.164 F0

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trong 24 giờ qua là TP.HCM (1.441), Bình Phước (1.164), Tây Ninh (903).

Tổng số ca mắc mới ngày 11/12 là 16.141, trong đó 37 ca nhập cảnh và 16.104 ca ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh, thành phố.

9.478 ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng.

7.558 bệnh nhân tiên lượng nặng đang được điều trị.

209 ca tử vong được ghi nhận sau 24 giờ, trong đó TP.HCM có 67 ca.

720.109 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong 24 giờ.

Bình Phước, Khánh Hòa tăng F0 nhanh nhất trong ngày

Theo bản tin lúc 18h của Bộ Y tế, tính chiều 11/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.141 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 16.104 ca ghi nhận trong nước.

Như vậy, hôm nay, số bệnh nhân Covid-19 tiếp tục tăng 1.285 ca so với ngày trước đó. Ca bệnh lan rộng tại 59 tỉnh, thành phố, trong đó có 9.478 F0 phát hiện tại cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh trên 500 ca bệnh trong ngày gồm TP.HCM (1.441), Bình Phước (1.164), Tây Ninh (903), Khánh Hòa (794), Bến Tre (756), Đồng Tháp (750), Cà Mau (722), Cần Thơ (689), Sóc Trăng (617), Vĩnh Long (576), Hà Nội (548), Tiền Giang (545), Bạc Liêu (505).

Ngoài TP.HCM, trong ngày 11/12, các địa phương có số ca F0 tăng nhiều nhất là Bình Phước (+585), Khánh Hòa (+207). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (-277), Cà Mau (-100), Hà Nội (-89). Bắc Kạn, Lai Châu là 2 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 14.789 ca/ngày.

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.398.413 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.393.034.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM (486.043), Bình Dương (286.877), Đồng Nai (91.880), Long An (39.165), Tây Ninh (37.776).

Đẩy nhanh tiêm vaccine trước 31/12

Về tình hình điều trị:

Theo số liệu của Cục quản lý khám, chữa bệnh, trong ngày, Việt Nam có thêm 1.084 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 1.053.425.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.558 ca, gồm các bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ (5.059 ca), thở oxy dòng cao HFNC (1.319 ca), thở máy không xâm lấn (270 ca), thở máy xâm lấn (893 ca) và ECMO (17 ca).

Từ 17h30 ngày 10/12 đến 17h30 ngày 11/12, cả nước ghi nhận 209 ca tử vong. Riêng 67 ca tử vong ở TP.HCM có 7 trường hợp từ các tỉnh chuyển đến gồm Bình Phước (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1), Trà Vinh (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (17), An Giang (13), Bình Dương (13), Cần Thơ (13), Tây Ninh (12), Kiên Giang (11), Đồng Tháp (10), Tiền Giang (10), Long An (8 ), Sóc Trăng (7), Bình Thuận (7), Bến Tre (5), Cà Mau (4), Trà Vinh (4), Bình Định (2), Bến Tre (2), Khánh Hoà (2), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 221 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.611 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Với tỷ lệ F0 tử vong trên một triệu dân, so với châu Á, Việt Nam xếp thứ 27/49 (xếp thứ 6 ASEAN).

Về tình hình tiêm chủng:

Trong ngày 10/12, có 720.109 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 131.816.392 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 74.713.350 liều, tiêm mũi 2 là 57.103.042 liều

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch (10/12), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục đề nghị tăng cường chống dịch trong thời điểm cận Tết.

Nguyên nhân là thời tiết chuyển mùa Đông - Xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của virus. Bên cạnh đó, càng gần về Tết Nguyên đán, nguy cơ biến chủng mới Omicron xâm nhập Việt Nam rất cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai tiêm đủ vaccine cho người dân và tổ chức tiêm nhắc lại. Thủ tướng yêu cầu chậm nhất 31/12 phải tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 cho các đối tượng cần phải tiêm, phải có lộ trình cụ thể để tiếp tục lộ trình mở cửa.

Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất tại Việt Nam, tính đến ngày 10/12, cả nước có 846 xã, phường thuộc cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao), chiếm 8% số xã, phường cả nước. 218 xã, phường cấp độ 4 (vùng đỏ, nguy cơ rất cao), chiếm 2,1% số xã, phường cả nước.