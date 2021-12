Thêm 15.883 người mắc Covid-19, Hà Nội có 1.244 ca

Hà Nội xếp thứ hai trong số các tỉnh, thành có số ca mắc mới cao bên cạnh Cà Mau (1.341) TP.HCM (1.019), Tây Ninh (941), Bến Tre (826).

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 15.883, ghi nhận tại 60 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.294 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 248 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 249 ca.

Trong 24 giờ qua, 955.033 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Hà Nội tăng mạnh số ca mắc

10 địa phương có số lượng F0 cao nhất trong 7 ngày qua Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Tây Ninh TP.HCM Cà Mau Hà Nội Bến Tre Đồng Tháp Cần Thơ Bình Phước Khánh Hòa Vĩnh Long Trung bình số F0 trong 7 ngày ca 3614 1089 1043 863 861 762 708 662 596 592

Trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.895 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 15.883 ca ghi nhận trong nước (tăng 668 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 10.493 ca được ghi nhận trong cộng đồng. Đây là mức cao nhất từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam.

Hà Nội là nơi có số ca mắc tăng cao nhất so với hôm qua, thêm 709 người. Cà Mau (+270) và Thừa Thiên Huế (+222) cũng ghi nhận số ca mắc mới biến động nhiều.





Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (-420), Bình Định (-106), Bình Phước (-102).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.524.368 ca nhiễm nCoV, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.458 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.518.886, trong đó, 1.094.346 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (493.669), Bình Dương (288.930), Đồng Nai (94.511), Tây Ninh (63.073), Long An (39.594).

248 ca tử vong

Về tình hình điều trị: Trong ngày 18/12, Bộ Y tế công bố 1.645 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 1.097.163 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.895 ca, trong đó, 5.480 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 1.304 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 159 ca thở máy không xâm lấn, 933 ca thở máy xâm lấn và 19 trường hợp can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 17/12 đến 17h30 ngày 18/12 ghi nhận 248 ca tử vong tại TP.HCM (65), trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến từ Long An (1), Bình Dương (1), Tiền Giang (1), An Giang (1), Cà Mau (1), Thái Nguyên (1). Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (24), An Giang (23), Tiền Giang (15), Kiên Giang (15), Bình Dương (14), Đồng Tháp (12), Cần Thơ (12), Sóc Trăng (11), Tây Ninh (9), Long An (9), Vĩnh Long (9), Khánh Hoà (7), Bình Thuận (7), Cà Mau (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (3), Quảng Ngãi (1), Gia Lai (1), Lạng Sơn (1).

Về tiêm vaccine: Trong ngày 17/12, 955.033 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 137.574.609 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 75.631.255 liều, tiêm mũi 2 là 60.799.084 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala) là 1.144.270 liều.





Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch.

Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán phải tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh để thực hiện đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế, qua đó có biện pháp tăng cường.