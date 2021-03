Thêm 1.530 người được tiêm vaccine Covid-19

Chương trình tiêm chủng đã triển khai tại 16 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hải Dương là nơi có nhiều người được tiêm vaccine Covid-19 nhất.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, tính đến 16h ngày 21/3, Việt Nam đã có 33.891 người được tiêm phòng vaccine Covid-19.

Họ là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch.

Gần 34.000 người được tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam là nhân viên y tế tuyến đầu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch... Ảnh: Thạch Thảo.

Trong vòng 14 ngày (8-21/3), chương trình tiêm phòng vaccine được thực hiện tại 16 tỉnh, thành phố, gồm Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An. Trong đó, Hải Dương là địa phương có số người được tiêm phòng nhiều nhất (16.635 người).

Từ nay đến cuối tháng 3, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia sẽ tổ chức các khóa tập chuyên môn cho 44 tỉnh còn lại để sẵn sàng cho triển khai khi đợt vaccine Covid-19 tiếp theo về đến nước ta.

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp có rối loạn đông máu và sốc phản vệ nặng do vaccine. Do đó, nước ta vẫn tiếp tục tiêm vaccine của AstraZeneca theo kế hoạch. Tại châu Âu và thế giới, nhiều quốc gia đã tiếp tục sử dụng loại vaccine này sau thời gian trì hoãn. Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đều khẳng định vaccine của AstraZeneca an toàn.

Theo thông báo của Bộ Y tế, sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 27/1 đến nay là 908. Những ca mắc mới được phát hiện trong thời gian gần đây đa số là F1, người nhập cảnh được cách ly.