Thêm 15.215 người mắc nCoV, Việt Nam vượt mốc 1,5 triệu ca

Bến Tre (1.246), Cà Mau (1.071) vượt qua TP.HCM (1.040) dẫn đầu cả nước. Hà Nội hôm nay ghi nhận 535 ca mắc mới

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 15.215, ghi nhận tại 59 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.326 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 246 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 243 ca.

Trong 24 giờ qua, 1.118.514 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Ca nhiễm vượt 1,5 triệu người

Trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.236 ca nhiễm mới. Theo đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vượt qua mốc 1,5 triệu người.

Tính từ 27/4, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 1.503.003, trong đó, 1.092.701 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện Việt Nam đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca nhiễm. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.297 ca nhiễm).

Ca mắc ở Bến Tre tăng

10 địa phương có số lượng F0 cao nhất trong 7 ngày qua Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Tây Ninh TP.HCM Cà Mau Bến Tre Hà Nội Đồng Tháp Bình Phước Cần Thơ Khánh Hòa Vĩnh Long Trung bình số F0 trong 7 ngày ca 3608 1150 955 851 764 757 726 699 623 589

Với 15.236 ca mắc mới hôm nay, 21 trường hợp nhập cảnh và 15.215 ca ghi nhận trong nước (giảm 52 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 9.836 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Bến Tre (+486), Sóc Trăng (+186), Hà Nội (+112).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-306), Cà Mau (-268), Đồng Nai (-141).

2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (492.650), Bình Dương (288.763), Đồng Nai (94.192), Tây Ninh (62.132), Long An (39.537).

246 ca tử vong

Về tình hình điều trị: Trong ngày 17/12, Bộ Y tế công bố 31.057 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 1.095.518 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.912 ca, trong đó, 5.504 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 1.283 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 140 ca thở máy không xâm lấn, 966 ca thở máy xâm lấn và 19 trường hợp can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 16/12 đến 17h30 ngày 17/12 ghi nhận 246 ca tử vong tại TP.HCM (60), trong đó có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến từ Long An (4), Bình Dương (3), Tiền Giang (1), Đồng Nai (1), Tây Ninh (1), Đắc Lắk (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (22), Đồng Nai (21), An Giang (18), Cần Thơ (15), Bến Tre (12), Tiền Giang (12), Tây Ninh (11), Đồng Tháp (11), Kiên Giang (11), Vĩnh Long (9), Sóc Trăng (8 ), Long An (8 ), Bình Thuận (6), Cà Mau (6), Hà Nội (4), Bạc Liêu (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Nghệ An (1), Đắk Lắk (1), Trà Vinh (1), Bình Phước (1), Hậu Giang (1).

Về tiêm vaccine: Trong ngày 16/12, 1.118.514 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 136.861.720 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 75.561.338 liều, tiêm mũi 2 là 60.171.020 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala) là 1.129.362 liều.





Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc bộ; Bệnh viện trực thuộc trường đại học về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh Covid-19.

Vì vậy, việc quản lý, bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm nhằm hạn chế nguy cơ tử vong là rất cấp thiết.

Bộ Y tế đề nghị giám đốc các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách lỵ, điều trị.

Các cơ sở tiếp nhận, điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh để phân luồng vào các khoa, buồng bệnh phù hợp, thuận tiện cho theo đõi, chăm sóc và điều trị.