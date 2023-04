Thêm 15 km hàng rào điện bảo vệ đàn voi hoang dã ở Đồng Nai

Ngày 30/4, Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết cơ quan chuyên môn vừa đóng điện đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện trong dự án khẩn cấp bảo vệ voi rừng.

Hệ thống hàng rào điện vừa được xây dựng tại khu vực ấp 5 (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) kết nối với 50 km hàng rào điện được xây dựng từ năm 2017, tạo thành hàng rào điện dài 65 km nối giữa huyện Vĩnh Cửu đến huyện Định Quán, ngăn cách giữa khu vực rừng nơi đàn voi đang cư trú với khu vực dân cư.

Hệ thống hàng rào lấy điện từ năng lượng mặt trời và tích vào bình ắc quy 24 V. Các bình ắc quy đặt tại các trạm dọc theo hàng rào, các trạm cách nhau 5 km. Thông qua bộ phát xung hiệu điện thế được nâng lên trung bình từ 6.000-11.000 V rồi phát vào dây rào.

Điện trên hàng rào được phát đi theo hình thức phát - tắt trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ 1/3 giây nên khi người và thú đụng vào sẽ giật bắn ra, không nguy hiểm tới tính mạng. Đối với voi cũng vậy, khi voi chạm vào hàng rào sẽ bị giật, từ đó hoảng sợ không dám lại gần hàng rào điện.

Những năm qua, các khu vực đã có hàng rào điện không còn xảy ra tình trạng voi ra khu vực dân cư phá hoại hoa màu. Riêng tại ấp 5, xã Thanh Sơn, chưa có hàng rào điện nên đàn voi rừng thường xuyên ra khu vực này kiếm ăn gây thiệt hại hoa màu và đe dọa tính mạng người dân.

Hàng năm huyện Định Quán phải chi ngân sách để hỗ trợ người dân bị thiệt hại tài sản do voi rừng phá.

Bên cạnh đó, đàn voi rừng được ghi nhận sinh trưởng tốt, có voi sinh sản với khoảng 18 cá thể voi bố, mẹ và voi con.

Ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, cho biết từ tính hiệu quả của dự án hàng rào điện 50 km ban đầu, lãnh đạo tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai tiếp tục xây dựng hàng rào điện tử giai đoạn 2 (đoạn từ xã Thanh Sơn của huyện Định Quán đến xã Tà Lài của huyện Tân Phú) với chiều dài hơn 25 km.

Tuy nhiên, đoạn hàng rào điện 10 km qua xã Tà Lài (huyện Tân Phú) chưa triển khai được vì vướng giải phóng mặt bằng, nên dự án chỉ thực hiện 15 km qua xã Thanh Sơn. Sắp tới phần hàng rào còn lại qua huyện Tân Phú tiếp tục được triển khai nhằm ngăn cách hoàn toàn đàn voi rừng với khu dân cư sinh sống và canh tác.

