Thêm 14.966 ca mắc Covid-19, Hà Nội dẫn đầu với 1.612 F0

Ngày 20/12, Hà Nội có số ca mắc cao nhất cả nước, trong khi đó, TP.HCM xếp thứ 8 với 687 F0.

Tổng số ca mắc mới là 14.966 tại 61 tỉnh, thành phố.

9.000 ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng.

7.615 bệnh nhân nặng đang được điều trị.

225 ca tử vong được ghi nhận sau 24 giờ, trong đó TP.HCM có 56 ca.

696.414 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong 24 giờ.





Hà Nội có số ca mắc cao kỷ lục

10 tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc Covid-19 trung bình cao nhất trong 7 ngày Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Cà Mau TP.HCM Hà Nội Tây Ninh Bến Tre Đồng Tháp Cần Thơ Khánh Hòa Bình Phước Vĩnh Long Số F0 trung bình 7 ngày qua Người 1163 1028 1011 936 894 773 738 613 610 595

Tối 20/12, Bộ Y tế cho hay trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.977 ca nhiễm mới. Trong đó, 11 ca nhập cảnh và 14.966 trường hợp ghi nhận trong nước.

Như vậy, số ca mắc giảm 1.127 người so với ngày trước đó. Nhiều tỉnh, thành có thêm ca mắc mới, trong đó, 9.000 ca trong cộng đồng.

Hôm nay, Hà Nội tăng 207 F0, là nơi duy nhất có số ca mắc mới trên mức 1.000. Hai ngày liên tiếp, Hà Nội đều có số ca mắc cao nhất cả nước.

Ngoài Hà Nội, 9 tỉnh, thành phố khác có số ca mắc trên 500 người là: Bến Tre (985), Cà Mau (967), Tây Ninh (947), Đồng Tháp (786), Cần Thơ (773), Khánh Hòa (709), TP.HCM (687), Vĩnh Long (596), Bạc Liêu (552).

Trong đó, Bình Phước (-481), Cà Mau (-378), Thừa Thiên - Huế (-342) là 3 nơi có F0 giảm nhiều nhất so với hôm qua.

Riêng TP.HCM hôm nay xuống mức dưới 1.000 ca (cụ thể 687) khi giảm 327 người sau 24 giờ.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.555.455 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.772 ca nhiễm).

Tính từ 27/4 đến nay, Việt Nam có 1.549.945 ca mắc trong nước. Trong đó, 1.107.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.450 ca/ngày.

Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (495.370), Bình Dương (289.330), Đồng Nai (95.212), Tây Ninh (64.961), Long An (39.709).

Gần 1,3 triệu mũi 3 vaccine Covid-19 đã được tiêm

Về điều trị:

Bộ Y tế cho hay, ngày 20/12, Việt Nam có thêm 1.937 người khỏi Covid-19. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 1.109.899 trường hợp.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.615 ca, tăng 28 người so với hôm qua. Trong đó, 5.257 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 1.264 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 166 ca thở máy không xâm lấn, 906 ca thở máy xâm lấn và 22 trường hợp can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 19/12 đến 17h30 ngày 20/12, Việt Nam ghi nhận 225 ca tử vong (tăng 10 người).

Trong đó, TP.HCM có 56 người, bao gồm 6 trường hợp từ các tỉnh chuyển đến: Đồng Nai (1), Cà Mau (1), Long An(1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1).

Những người còn lại ở: Đồng Nai (30), An Giang (22), Bình Dương (16), Bến Tre (14), Sóc Trăng (11), Tiền Giang (11), Vĩnh Long (9), Long An (8), Đồng Tháp (8 ), Cần Thơ (8 ), Bình Thuận (7), Khánh Hòa (4), Cà Mau (3), Gia Lai (2), Đắk Nông (2), Lâm Đồng (2), Bình Phước (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Kiên Giang (2), Trà Vinh (2), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Bịnh Định (1), Đà Nẵng (1).

Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.791 người, chiếm 2% so với tổng số ca nhiễm.

Về xét nghiệm:

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 108.855 mẫu xét nghiệm cho 138.512 lượt người.

Về tiêm vaccine:

Trong ngày 19/12, 696.414 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là 139.458.125 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.889.748 liều, tiêm mũi 2 là 62.270.169 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 1.298.208 liều.

Ngày 20/12, Bộ Y tế cho biết đã gửi Công văn số 10747 về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để tiếp tục tăng diện bao phủ vaccine phòng Covid-19, đặc biệt đối với việc sử dụng vaccine Comirnaty (Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine), Bộ Y tế thông tin về tăng hạn dùng vaccine Comirnaty như sau:

Ngày 12/6, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2908 về việc phê duyệt có điều kiện vaccine Comirnaty cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, vaccine Comirnaty được phê duyệt để sử dụng cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Ngày 22/8, ngày 10/9 và ngày 20/9, Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ (FDA), Cơ quan quản lý Dược châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty từ 6 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ -90 độ C đến -60 độ C.

Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine Comirnaty do Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) cập nhật và sự phê duyệt của FDA, EMA và WHO; ngày 22/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 2926 về việc đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty ở điều kiện bảo quản từ -90 độ C đến -60 độ C.

Theo đó, hạn dùng của các lô vaccine có hạn dùng trên nhãn 6 tháng được cập nhật như sau: Hạn sử dụng in trên bao bì là tháng 10/2021, tháng 11/2021, tháng 12/2021, tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 3/2022 thì hạn dùng mới (tăng thêm 3 tháng) lần lượt là: tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 3/2022, tháng 4/2022, tháng 5/2022, tháng 6/2022.