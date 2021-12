Thêm 14.595 ca mắc Covid-19, F0 tại Hà Nội và Cần Thơ giảm

Tây Ninh, Sóc Trăng và Bình Phước có số ca mắc tăng cao trong hôm nay. Trong khi đó, Cần Thơ có số F0 giảm.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 14.595, ghi nhận tại 58 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 13.777 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 230 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 204 ca.

Trong 24 giờ qua, 861.193 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

F0 tại Cần Thơ và Hà Nội giảm mạnh

10 địa phương có số lượng F0 cao nhất trong 7 ngày qua Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Cần Thơ Tây Ninh Đồng Tháp Sóc Trăng Bến Tre Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Phước Hà Nội Cà Mau ca Trung bình số F0 trong 7 ngày 1399 980 818 664 662 621 589 583 552 537

Tối 8/12, Bộ Y tế công bố 14.595 ca mắc Covid-19 trong nước mới. Như vậy, số ca bệnh tăng 760 người so với hôm qua, ghi nhận tại 58 tỉnh, thành phố. Trong số này, 8.322 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Các tỉnh, thành có số ca mắc cao là: TP.HCM (1.475), Tây Ninh (874), Sóc Trăng (781), Bình Phước (747), Bến Tre (740), Đồng Tháp (725), Cần Thơ (676), Bà Rịa - Vũng Tàu (539), Vĩnh Long (525), Cà Mau (511), Khánh Hòa (489), Đồng Nai (461), Bình Dương (455), Trà Vinh (443), Bạc Liêu (438), Kiên Giang (422).

Trong số này, sau 2 ngày dẫn đầu và thứ 2 cả nước về số ca mắc mới, hôm nay, F0 tại Cần Thơ đã giảm 222 ca, cao thứ 7. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng giảm đáng kể ca bệnh mới, gần 50% sau 24 giờ (341 người). Bình Dương giảm 190 ca,

Trong khi đó, một số nơi, F0 vẫn tăng, chẳng hạn: TP.HCM (+510), Bến Tre (+299), Kiên Giang (+193).

Theo Bộ Y tế, hiện, Việt Nam có 1.346.811 ca mắc Covid-19 (tính từ 27/4). Trong đó, 1.033.576 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Bắc Kạn và Lai Châu là 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (481.923), Bình Dương (285.589), Đồng Nai (90.555), Long An (38.960), Tây Ninh (35.085).

Tăng bệnh nhân được can thiệp ECMO

Về tình hình điều trị: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 24.737 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.506 ca (tăng 487 người so với hôm qua). Trong đó, trong đó, 5.346 người cần thở ô xy qua mặt nạ, 1.194 người cần thở ô xy dòng cao HFNC.

Số người cần thở máy không xâm lấn và xâm lấn lần lượt là 172 và 778. Trường hợp được can thiệp ECMO là 16 (tăng một người).

Sau 24 giờ, nước ta có thêm 230 người qua đời. TP.HCM có 75 ca, trong đó, 9 người từ các tỉnh chuyển đến: Bình Dương (1), An Giang (1), Tiền Giang (1), Đồng Nai (2), Long An (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1), Đắc Lắk (1).

Những người còn lại ở An Giang (24), Đồng Nai (18), Bình Dương (16), Tiền Giang (14), Long An (13), Vĩnh Long (12 tử vong trong 2 ngày 7-8/12), Kiên Giang (12), Tây Ninh (11), Cần Thơ (10), Sóc Trăng (4), Lâm Đồng (3), Cà Mau (3), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (2), Bình Phước (2), Bình Thuận (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Hà Nội (1), Hải Phòng (1), Hòa Bình (1), Nghệ An (1), Bến Tre (1).

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.930 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiêm vaccine:

Trong ngày 7/12, 861.193 liều vaccine phòng Covid-19 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 73.899.767 liều, tiêm mũi 2 là 55.508.435 liều.

Ngày 8/12, Bộ Y tế khẳng định số lượng vaccine mua, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, đã cam kết trong năm 2021 đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước, chưa phải xem xét tiếp việc xin, mua thêm. Các trường hợp tài trợ miễn phí hoặc cho, tặng vaccine vẫn tiếp tục được khuyến khích, ghi nhận và hoan nghênh.

Người đứng đầu Chính phủ giao Ban cán sự Đảng Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo xin ý kiến Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trước khi báo cáo Thủ tướn g .

Đặc biệt, theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, Bộ Y tế cần xây dựng kế hoạch để sớm báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về phương án tiêm (mũi 1 và 2) cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, trong đó thể hiện rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, giải pháp trên cơ sở khoa học, diễn biến dịch bệnh trong nước và thực tiễn các nước trước ngày 10/12; đề xuất cấp có thẩm quyền kế hoạch mua vaccine năm 2022 và đặc biệt là vaccine cho trẻ em cần phải ký được hợp đồng trong tháng 12.