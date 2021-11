Thêm 13.758 người mắc Covid-19, Hà Nội có 429 ca

Các địa phương dẫn đầu ca mắc mới gồm TP.HCM (1.554), Cần Thơ (913), Tây Ninh (719), Bình Dương (697), Bà Rịa - Vũng Tàu (648).

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 13.758, ghi nhận tại 59 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.596 ca/ngày.

Số ca mới tại một số tỉnh thành đáng chú ý TP.HCM (1.554), Hà Nội (429), Bình Dương (697).

Số bệnh nhân qua đời là 173 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 158 ca.

Trong 24 giờ qua, 1.231.057 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Hà Nội, An Giang tăng số ca

Tính từ 16h ngày 28/11 đến 16h ngày 29/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới, trong đó, 12 ca nhập cảnh và 13.758 ca ghi nhận trong nước (giảm 28 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (7.601 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (-157), Tiền Giang (-105), Hải Phòng (-92).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: An Giang (+160), Hà Nội (+152), Bà Rịa - Vũng Tàu (+117).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.224.110 ca nhiễm nCoV, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.419 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.218.886 , trong đó, 971.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (468.961), Bình Dương (281.605), Đồng Nai (86.732), Long An (38.161), Tiền Giang (27.901).

Điều trị, vaccine

Về tình hình điều trị: Trong ngày 29/11, Bộ Y tế công bố 16.088 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 974.724 người.

Cùng ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 173 ca tử vong tại TP.HCM (62 - trong đó có 11 trường hợp từ các địa phương khác chuyển đến), Bình Dương (22), Đồng Nai (12), An Giang (10), Tiền Giang (10), Cần Thơ (10), Tây Ninh (8), Vĩnh Long (7), Kiên Giang (7), Đồng Tháp (6), Long An (5), Cà Mau (3), Trà Vinh (2), Sóc Trăng (2), Bình Thuận (2), Khánh Hòa (1), Đắk Nông (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1), Bạc Liêu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 158 người. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.055 người, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca mắc.

Về tiêm vaccine: Trong ngày 28/11, 1.231.057 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 120.644.108 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 70.958.765 liều, tiêm mũi 2 là 49.685.343 liều.





Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan sự cố tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại Công ty TNHH Giày Kim Việt ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) ngày 23/11 khiến 4 người tử vong.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các đơn vị liên quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/11.