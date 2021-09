Thêm 12.663 người mắc Covid-19, TP.HCM và Bình Dương đều giảm F0

Số ca mắc cao vẫn được ghi nhận ở TP.HCM, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố phía Nam dù đã giảm so với hôm qua.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 12.663 tại 40 tỉnh, thành phố. Trong đó, 14.193 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố có ca mắc cao: TP.HCM (7.308), Bình Dương (3.172), Đồng Nai (814), Long An (372), Tiền Giang (171).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 13.937

Trong 24 giờ qua, 534.937 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 24/8 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Tiền Giang Cần Thơ Đồng Tháp Bình Phước Quảng Bình Tây Ninh Số ca mắc trong ngày Người 7308 3172 814 372 171 83 62 61 53 52

Trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca. Tại TP.HCM, F0 giảm 2 ca. Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca. Long An giảm 118 ca. Tiền Giang giảm 12 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.730 ca nhiễm).

Từ ngày 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 người, trong đó 322.873 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (273.154), Bình Dương (141.765), Đồng Nai (31.179), Long An (26.804), Tiền Giang (11.159).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Theo tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn, ngày 8/9 ghi nhận 335 ca tử vong. Họ được ghi nhận tại TP.HCM (268), Bình Dương (34), Long An (8), Tiền Giang (7), Đồng Nai (11 ca trong 2 ngày 7-8/9), Đồng Tháp (2), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (2 ca trong 2 ngày 7-8/9), Bến Tre (1) và Khánh Hòa (2).

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh bổ sung 99 bệnh nhân Covid-19 tử vong của tháng 8.

Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 310 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 13.855.509, cho 40.898.357 lượt người.

Trong ngày 7/9, 771.937 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 23.577.917, trong đó tiêm 1 mũi là 19.809.234 liều, tiêm mũi 2 là 3.768.683 liều.







Sáng 8/9, các cục/vụ chức năng liên quan và Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp xem xét việc tiêm trộn mũi 2 vaccine khác loại cho người tiêm mũi một vaccine Moderna.

Một số địa phương như Hà Nội và TP.HCM hiện có tình trạng hết vaccine Moderna để tiêm mũi hai cho người dân. Sau cuộc họp này, Hội đồng sẽ trình lãnh đạo Bộ Y tế để xem xét các nội dung liên quan.