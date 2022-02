Thêm 12.160 ca mắc Covid-19

Trong ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần, 58 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm ca mắc Covid-19.

Tổng số ca mắc mới ngày 5/2 là 12.170, trong đó 10 người nhập cảnh và 12.160 ca tại 58 tỉnh, thành phố

7.235 F0 được phát hiện tại cộng đồng.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3.457.

114 người qua đời do Covid-19.

14.218 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong ngày 5/2.

Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron.





Số ca nhiễm tăng

Theo bản tin lúc 18h của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 12.170 ca nhiễm mới, trong đó 10 người nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước tại 58 tỉnh, thành phố. Trong đó, 7.235 ca được phát hiện trong cộng đồng.

Như vậy, số ca nhiễm hôm nay tiếp tục tăng 574 F0 so với ngày trước đó. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+161), Quảng Nam (+141), Hòa Bình (+137).





Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nam Định (-79), Hưng Yên (-57), Đắk Lắk (-56).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.192 ca/ngày.

Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước về số ca F0 phát hiện trong ngày. Hôm nay, thành phố này có 2.778 ca nhiễm mới. Trong 7 ngày qua, Hà Nội có tổng cộng 19.345 F0, trung bình mỗi ngày tăng hơn 2.763 người nhiễm SARS-CoV-2.

Đà Nẵng và Quảng Nam đứng thứ 2 và thứ 3 về số ca mắc. Đáng chú ý, số ca F0 tại Quảng Nam có chiều hướng tăng mạnh trong nhiều ngày qua. 735 F0 trong ngày 5/2 cũng là ca nhiễm cao nhất được ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát tại tỉnh này.



Số lượng ca nhiễm phát hiện ở Nghệ An cũng tăng cao trong ngày. Hôm qua, Sở Y tế Nghệ An tổ chức họp khẩn trong đêm do tỉnh này phát hiện thêm hàng trăm ca nhiễm. Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa có chiều hướng giảm sau nhiều tăng cao.







Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.327.859 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.320.762 ca.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (514.414), Bình Dương (292.964), Hà Nội (145.211), Đồng Nai (99.938), Tây Ninh (88.493).

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

- Tình hình điều trị:

Theo số liệu từ Bộ Y tế, trong ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần, cả nước tiếp tục có thêm 3.457 người khỏi Covid-19, nâng tổng số xuất viện tại Việt Nam đến nay là 2.105.913 ca.

Cả nước còn 2.827 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 1.937 người thở oxy mask, 395 người thở oxy dòng cao, 481 bệnh nhân thở máy và 14 người cần can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 4/2 đến 17h30 ngày 5/2, Việt Nam ghi nhận 114 ca tử vong tại: Hà Nội (39 ca trong 2 ngày), Bắc Ninh (6), TP.HCM (6), Vĩnh Long (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Đồng Tháp (4), Kiên Giang (4), Lâm Đồng (4), Quảng Ngãi (4), Bình Định (3), Hậu Giang (3), Sóc Trăng (3), Tiền Giang (3), Đồng Nai (2), Nam Định (2), Bến Tre (1), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đắk Lắk (1), Nghệ An (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Quảng Ninh (1), Thái Bình (1), Tuyên Quang (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.261 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.





- Tiến độ tiêm chủng:

Trong ngày 4/2, có 14.218 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 182.102.962 liều, trong đó tiêm mũi một là 79.082.647 liều, tiêm mũi 2 là 74.214.941 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.805.374 liều.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/1 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2 (mùng 2 Tết) và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tính đến thời điểm này, nhiều chỉ số cho thấy Tết Nhâm Dần yên bình về mặt y tế.

Các ý kiến tại cuộc họp cũng nhận định trong dịp Tết, số ca nhiễm, chuyển bệnh nặng và tử vong có xu hướng giảm có thể là dấu hiệu tích cực đối với công tác kiểm soát, phòng, chống dịch trong thời gian tới, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế, xã hội tiếp tục có bước phục hồi mạnh mẽ. Công tác khám chữa bệnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các địa phương cần tiếp tục kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, Bộ Y tế chủ trì thúc đẩy chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine mùa xuân.