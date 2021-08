Thêm 12.093 người mắc Covid-19, tăng gần 1.300 ca so với hôm qua

Ngày 25/8, Việt Nam có tổng cộng 12.096 ca nhiễm mới, gồm 3 người nhập cảnh và 12.093 trường hợp ghi nhận trong nước.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 12.093, ghi nhận tại 36 tỉnh, thành phố. Trong đó, 7.321 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 7.646 người khỏi bệnh.

Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (5.294), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319). Hà Nội có 96 ca.

Số bệnh nhân tử vong là 335, trong đó TP.HCM có 266 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 432.460 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 24/8 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Tiền Giang Đà Nẵng Khánh Hòa Tây Ninh Bình Thuận Hà Nội Số ca mắc trong ngày Người 5294 4129 618 460 319 162 150 119 106 96

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 người. Tại TP.HCM, F0 tăng 667 ca. Bình Dương tăng 501 ca. Đồng Nai giảm 181 ca. Long An tăng 67 ca. Tiền Giang tăng 226 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm trong nước là 377.245, trong đó, 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

Năm tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (190.166), Bình Dương (81.182), Đồng Nai (19.728), Long An (19.046), Tiền Giang (8.155).

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 10.370.358 mẫu cho 29.387.170 lượt người.

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Ngày 25/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 335 ca tử vong.

Họ được ghi nhận tại TP.HCM (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên - Huế (1), Tiền Giang (1).

Số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 trường hợp, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong ngày 24/8, 432.460 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 18.095.473. Trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.





Gần 2 năm Việt Nam đối mặt với đại dịch Covid-19, số ca mắc do lây nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát lần 4 khá cao. Trong số đó, nhiều người nhiễm virus không rõ nguồn lây.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho hay bên cạnh 5K, người dân cần thay đổi một số thói quen thường ngày như: thường xuyên đi lại, đến nhà hàng xóm, người quen, tiếp xúc với người khác nhưng không rửa tay, thao tác tháo khẩu trang sai...

Vì sao người đã tiêm vaccine Covid-19 vẫn cần thực hiện 5K? Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, người dân không cần thiết phải thực hiện xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vaccine Covid-19 mà nên tiếp tục tuân thủ biện pháp 5K.