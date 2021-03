Thêm 12 bệnh nhân mắc Covid-19, 11 người nhập cảnh

Các bệnh nhân nhập cảnh được cách ly tại Bình Dương, TP.HCM, Ninh Thuận.

Theo bản tin 18h ngày 8/3, Bộ Y tế thông báo Hải Dương có thêm một bệnh nhân Covid-19. Trường hợp này thuộc diện F1, đã cách ly tập trung từ ngày 14/2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương chi nhánh 2.

Bệnh nhân nhập cảnh, được cách ly tại Bình Dương là nam, 44 tuổi, người Đài Loan. Người này đến Việt Nam vào ngày 22/2, có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 7/3.

Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) vừa tiếp nhận thêm 3 người mắc Covid-19 từ Seoul (Hàn Quốc). Những người này được xác định nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 6/3.

Tại Ninh Thuận, 7 người mắc Covid-19 đến từ Philippines nhập cảnh sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Một ngày sau khi nhập cảnh, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Nhân viên y tế tại Hải Dương được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sáng nay. Ảnh: Thạch Thảo.

Cùng ngày, 377 nhân viên y tế tại Hà Nội, Hải Dương và TP.HCM đã được tiêm vaccine Covid-19. Đại diện Bộ Y tế nhận định đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đánh giá cao sự nỗ lực của các nhân viên y tế trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 khi không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Vị đại diện nhận định vaccine của AstraZeneca đã đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta sản xuất vaccine chỉ sau một năm. Do đó, chúng ta vẫn cần theo dõi sát những diễn biến bất lợi có thể xảy ra với người được tiêm. An toàn là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu.

Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.585 bệnh nhân mắc Covid-19. Đặc biệt, từ ngày 27/1 đến nay, nước ta có thêm 893 người mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó, 10 địa phương đã trải qua 18 ngày không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, đó là Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM. Hải Dương là địa phương chịu đợt bùng phát dịch lớn nhất cả nước với 709 ca mắc Covid-19. Tình hình dịch tại địa phương này cơ bản được kiểm soát, nhiều khu vực nới lỏng phong tỏa. Tuy nhiên, các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới là F1 vẫn được ghi nhận trong nhiều ngày gần đây.

