Thêm 11.932 người mắc Covid-19, TP.HCM có 5.629 ca

TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 11.932, ghi nhận tại 36 tỉnh, thành phố. 5.169 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

12.541 người khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.523.

Số bệnh nhân tử vong là 217. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca.

Trong 24 giờ qua, 1.175.698 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Số ca mắc mới ở TP.HCM giảm

Trong 24 giờ, số ca nhiễm trong nước giảm 1.379 ca. TP.HCM giảm 1.910 ca, Bình Dương tăng 408 ca, Đồng Nai tăng 137 ca, Long An tăng 16 ca, Kiên Giang tăng 79 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.867.

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 11/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Kiên Giang Tiền Giang Tây Ninh An Giang Khánh Hòa Cần Thơ Số ca mắc trong ngày Người 5629 3971 960 337 165 147 137 107 46 46

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 601.349 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 596.980 ca, trong đó có 360.688 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam.

5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (291.871), Bình Dương (153.830), Đồng Nai (33.842), Long An (27.874), Tiền Giang (11.577).

Hơn 27 triệu liều vaccine đã được tiêm

Tối 11/9, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cho biết trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 217 ca tử vong tại TP.HCM (188), Bình Dương (10), Tiền Giang (2), Đồng Nai (4), Kiên Giang (3), Bình Thuận (2), Đà Nẵng (2), Gia Lai (1), Cần Thơ (1), Ninh Thuận (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1), Vĩnh Long (1). Bộ Y tế cũng bổ sung 56 ca tử vong tại Đồng Nai từ thời gian trước.

Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 284 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Trong ngày 10/9, 1.175.698 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, Hà Nội tiêm được trên 360.000 liều. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 27.108.588 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 22.367.824 liều, tiêm mũi 2 là 4.740.764 liều.

Báo cáo với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, đại diện Bộ Y tế cho biết ngày 5-11/9, cơ quan này đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir với số lượng 1,7 triệu liều để điều trị các bệnh nhân mức độ trung bình, nặng.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo hệ thống các công ty dược nhập các nguyên liệu và chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng, chống dịch bệnh lâu dài, song song với việc nhập các thuốc khác để điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết tỷ lệ mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tuần vừa qua tại một số địa phương đã giảm (so với tuần trước) như: Đà Nẵng (giảm 60%), Bình Dương (giảm 27%), Long An (giảm 3%)... Đây đều là các tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 ở ngưỡng cao.

Số lượng bệnh nhân Covid-19 tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc tuần qua cũng đã giảm 30%. Tỷ lệ này tại một số điểm nóng của dịch cũng giảm như TP.HCM (giảm 30%), Đồng Nai (giảm 50%), Long An (giảm 30%), Tiền Giang (giảm 70%).





Gia đình có vật nuôi cần lưu ý gì để tránh lây nhiễm nCoV Vật nuôi có thể để dính SARS-CoV-2 lên cơ thể và trở thành trung gian gây lây lan virus.