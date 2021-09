Thêm 11.525 người mắc Covid-19, TP.HCM giảm 1.086 ca sau 24 giờ

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó là Bình Dương, Đồng Nai, An Giang.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 11.525, ghi nhận tại 35 tỉnh, thành phố.

Trung bình số nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 10.465 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 236 trường hợp tại 12 tỉnh, thành.

Trong 24 giờ qua, 616.590 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Số ca nhiễm tại Bình Dương tăng

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 22/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai An Giang Kiên Giang Tiền Giang Cần Thơ Tây Ninh Bình Định Bình Phước Số ca mắc trong ngày Người 5435 4179 930 186 137 89 48 48 43 26

Tính từ 17h ngày 21/9 đến 17h ngày 22/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.527 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 11.525 ca ghi nhận trong nước. Số F0 giảm 162 ca so với ngày trước đó. Trong đó, 5.870 ca tại cộng đồng.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-1.086), Long An (-63), Tiền Giang (-16).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (570), Đồng Nai (340), An Giang (65).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 10.465 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 718.963 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.189 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 714.497 người, trong đó, 482.083 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

17/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Bốn tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum.

Cao Bằng là tỉnh duy nhất kể từ đầu đại dịch đến nay chưa ghi nhận ca mắc Covid-19.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (353.655), Bình Dương (187.493), Đồng Nai (42.362), Long An (31.041), Tiền Giang (13.464).

Tình hình điều trị, vaccine

Về điều trị: Dù số ca nhiễm được ghi nhận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Việt Nam vẫn duy trì tỷ lệ F0 xuất viện cao hơn số lượng nhập viện.

Theo cập nhật của Tiểu ban Điều trị, cả nước có thêm 11.919 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 487.262.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.991 ca, trong đó, số bệnh nhân thở oxy mask (3.185), thở oxy dòng cao (837), thở máy không xâm lấn (164), thở máy xâm lấn (773), ECMO (32).

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 236 ca tử vong. Họ được ghi nhận tại TP.HCM (181), Bình Dương (37), Tiền Giang (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Cần Thơ (2), Đồng Nai (2), Đắk Nông (1), An Giang (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 227 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.781 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về xét nghiệm: Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 175.593 xét nghiệm cho 431.636 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện là 17.211.798 mẫu cho 49.735.296 lượt người.

Về tiêm vaccine: Trong ngày 21/9, cả nước có 616.590 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 35.675.840 liều, trong đó, tiêm 1 mũi là 28.745.680 liều, tiêm mũi 2 là 6.930.160 liều.





TP.HCM đang kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết 30/9, nới lỏng một số hoạt động. Ba địa phương tại thành phố này đã công bố kiểm soát được dịch gồm quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ.

Trong khi đó, Hà Nội bước sang ngày thứ 2 giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15 của Thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.

Tết Trung thu cũng đồng thời là ngày đầu tiên Hà Nội nới lỏng giãn cách. Tối 21/9, dòng người đông nghịt, ùn ứ trên nhiều tuyến đường trung tâm khiến nhiều chuyên gia lo lắng.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, khẳng định tình trạng này tạo ra nguy cơ rất lớn khi Hà Nội vẫn đang trong trạng thái có dịch.

Khu vực nào có nguy cơ lây lan virus khi nới lỏng giãn cách? Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, để sống chung an toàn với Covid-19 thời gian tới, người dân sẽ cần lưu ý về độ bao phủ vaccine tại những nơi mình đi đến.