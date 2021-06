Thêm 115 ca mắc Covid-19, TP.HCM có 58 bệnh nhân

TP.HCM vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới. Nghệ An, Phú Yên là các tỉnh có bệnh nhân được ghi nhận tăng.

Theo bản tin 18h của Bộ Y tế, 115 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (58), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8), Đà Nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Bắc Giang (5), Bình Dương (5), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Bắc Ninh (1). Trong đó, 108 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã phong tỏa.

Như vậy, trong ngày 26/6, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới. Trong đó, 164 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (58), Bắc Giang (16), Hưng Yên (11), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8 ), Hà Tĩnh (7), Đà nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Tây Ninh (5), Long An (5), Bắc Ninh (5), Bình Dương (5), Long An (2), Hải Phòng (2), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Thái Bình (1), Cần Thơ (1).

131 bệnh nhân trong số này được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng phong toả. 11 trường hợp khác cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh (4), Khánh Hoà (2), Kiên Giang (2), An Giang (1), Tây Ninh (1), Hà Nội (1).

Chi tiết các ca mắc mới được ghi nhận ở các địa phương được Bộ Y tế công bố lúc 18h.

TP.HCM: 44 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 10 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 của họ dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: 9 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh. Họ có kết quả xét nghiệm ngày 26/6.

Phú Yên: 7 ca là các trường hợp liên quan BN13960 đã được cách ly, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Họ có kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp: 8 bệnh nhân là các trường hợp F1 của BN14437, đã được cách ly từ trước và có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 25/6.

Đà Nẵng: 4 người là F1 đã được cách ly, 3 ca phát hiện trong khu vực phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6 của họ là dương tính với nCoV.

Quảng Ngãi: 6 ca mắc mới là các trường hợp F1 của BN14442, đã cách ly từ trước và dương tính với nCoV vào ngày 25/6.

Bình Dương: 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan đến Công ty TICO (TP Thuận An). Kết quả xét nghiệm ngày 25/6 của họ là dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Thuận: 2 ca bệnh mới là F1 của BN14252, đã được cách ly từ trước và có kết quả xét nghiệm ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Một ca là F1 của BN15205, người còn lại đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 của họ là dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang: Bệnh nhân là các trường hợp F1 của BN13001, đã được cách ly từ trước. Nhiều ngày qua, số ca mắc Covid-19 của tỉnh Bắc Giang giảm sâu, ổ dịch này về cơ bản được kiểm soát.

Bắc Ninh: Bệnh nhân mới duy nhất liên quan ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, đã được cách ly từ trước. Người này có kết quả xét nghiệm ngày 26/6 dương tính với SARS-CoV-2.

8 bệnh nhân nhập cảnh là hành khách trở về từ Philippines, UAE và một số quốc gia khác về Việt Nam qua đường bộ. Họ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh (4), Khánh Hoà (2), Kiên Giang (2), An Giang (1), Tây Ninh (1), Hà Nội (1).

Trong ngày 26/6, Bộ Y tế cũng công bố 188 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh.





Tính đến 19h30 ngày 26/6, Việt Nam có tổng cộng 13.515 ca ghi nhận trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.945 ca, trong đó, 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Từ 29/4 đến nay, ngành y tế đã thực hiện 2.862.036 xét nghiệm cho 6.692.198 lượt người.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết bên cạnh sự lây nhiễm dịch Covid-19 phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập khu công nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh phía nam rất lớn. Hiện tại, một số khu công nghiệp có ca nhiễm.

Ông Long đánh giá trong thời gian qua, đặc biệt với TP.HCM hiện nay, những biện pháp ứng phó tương đối sớm, kịp thời và chủ động. Tuy nhiên, những địa phương này phải thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Do đó, để thành quả chống dịch được bảo vệ, người dân cần tuân thủ quy định 5K, nhanh chóng tiêm chủng vaccine.