Thêm 11.429 người mắc Covid-19, TP.HCM và Bình Dương đều giảm F0

TP.HCM và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu về số lượng ca mắc Covid-19 mới. Tuy nhiên, số F0 đã giảm so với hôm qua.

Tổng số ca mắc mới ngày 1/9 trong nước là 11.429 người tại 38 tỉnh, thành phố. Trong đó, 6.759 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 9.862 người khỏi bệnh.

Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (5.368), Bình Dương (3.440), Đồng Nai (759), Long An (594). Hà Nội có 51 ca.

Số bệnh nhân tử vong là 804, tính chung trong hai ngày 30/8 và 1/9.

Tình hình dịch

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.162 ca. Tại TP.HCM, F0 giảm 76 ca. Bình Dương giảm 1.090 ca, Tiền Giang giảm 20 ca. Đồng Nai tăng 125 ca, Long An tăng 7 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 473.530 ca nhiễm, đứng thứ 56/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo bình quân số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm).

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 469.311, trong đó có 245.948 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19.

8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên.

Các tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (226.622), Bình Dương (118.228), Đồng Nai (24.525), Long An (22.638), Tiền Giang (9.846).

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 511.058 xét nghiệm cho 1.005.850 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 14.385.183 mẫu cho 34.503.546 lượt người.

Trong bản tin tối, Bộ Y tế công bố 804 ca tử vong trong 2 ngày 31/8 và 1/9. Các tỉnh, thành có số người tử vong cao là TP.HCM (658), Bình Dương (78), Long An (14), Đồng Nai (12), Đồng Tháp (10).

Số còn lại ghi nhận ở Tiền Giang (9), Đà Nẵng (4), Khánh Hòa (4), Bình Phước (3), Hà Nội (2), Ninh Thuận (2), Thừa Thiên - Huế (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.868 người, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc. Số lượng này cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong ngày 31/8, 230.415 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 20.210.381, trong đó, tiêm 1 mũi là 17.483.818 liều, tiêm mũi 2 là 2.726.563 liều.

AstraZeneca vừa chuyển thêm 3 lô vaccine Covid-19 với 2.016.460 liều về Việt Nam. Trong đó, 2 lô với tổng cộng hơn 1,4 triệu liều được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hôm 30/8. Sáng nay, thêm 576.300 liều AstraZeneca tiếp tục về đến TP.HCM.

Đến nay, hợp đồng của Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) mang về hơn 10,1 triệu liều AstraZeneca trong tổng số khoảng 19,1 triệu liều vaccine này tại Việt Nam. VNVC cho biết sẽ sớm chuyển giao phi lợi nhuận số vaccine này cho Bộ Y tế để kịp thời đưa về các địa phương tiêm phòng cho người dân.

TP.HCM vẫn là nơi có số ca mắc cao nhất Việt Nam hiện nay. Trong ngày, Bộ Y tế đã tổ chức họp xây dựng hướng dẫn để TP.HCM và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/TTg trở lại trạng thái bình thường mới.

