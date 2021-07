Thêm 11 người nghi mắc Covid-19 tại An Giang

Ngành y tế đang truy vết những người tiếp xúc gần với 11 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại TP Long Xuyên và huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Sáng ngày 4/7, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, cho biết tại huyện An Phú và TP Long Xuyên vừa có 11 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Trong đó, có 10 người liên quan bà L.T.L. (52 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình), một người về từ vùng dịch đã được cách ly ngay.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú và TP Long Xuyên đang truy vết các trường hợp F1, F2 nên chưa có con số chính thức.

Hiện, An Giang có 37 người đang cách ly điều trị Covid-19. Trong đó, huyện An Phú 5, Tịnh Biên 20, Châu Thành 8 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang 4 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND An Giang, cho biết tỉnh đã đồng ý cho ngành y tế từ tuyến huyện trở lên được xét nghiệm nhanh nCoV với bệnh nhân và người chăm sóc. Những trường hợp này phải trả phí xét nghiệm.

“Các bệnh viện chỉ xét nghiệm đội ngũ y bác sĩ và người bệnh, chưa có dịch vụ để xét nghiệm Covid-19. Người nghèo và cận nghèo có sổ sẽ được xem xét các chế độ miễn giảm chi phí xét nghiệm khi nhập viện”, ông Bình nói.

Sáng 29/6, bà L.T.L. (52 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình) đến Trung tâm Y tế huyện An Phú khám bệnh. Tại đây, bà L. được nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bà L.. Kết quả test nhanh cho thấy chị P.T.T.N. (con bà L., 30 tuổi, công nhân tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương, về nhà ngày 14/6) dương tính với nCoV. Ngoài việc tiếp xúc nhiều người, bà L. còn trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc trong thời gian 14-16/6.