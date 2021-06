Thêm 109 ca mắc Covid-19, 50 bệnh nhân ở TP.HCM

Các ca mắc mới ghi nhận nhiều nhất ở TP.HCM, sau đó là đến Long An, Bắc Giang, Bình Dương.

Theo bản tin 12h ngày 25/6, Bộ Y tế công bố thêm 112 bệnh nhân gồm 109 ca mắc trong nước và 3 trường hợp nhập cảnh.

109 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (50), Long An (21), Bắc Giang (18), Bình Dương (12), Hưng Yên (3), Phú Yên (2), Bắc Ninh (2), Quảng Ninh (1). Trong đó, 106 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc đã được phong tỏa.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, dịch Covid-19 trong nước đang được kiểm soát nhưng cục bộ tại một số địa phương như TP.HCM, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, lại diễn biến phức tạp, khó dự báo và một số tỉnh có nguy cơ cao có thể bùng phát bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu.

TP.HCM: 30 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 9 trường hợp liên quan chợ Sơn Kỳ - quận Tân Phú, 7 ca liên quan điểm thu phế liệu Đề Thám - quận 1. 4 trường hợp còn lại liên quan Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn - Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân).

Long An: 21 ca bệnh là các trường hợp F1, được cách ly từ trước, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Long An.

Quảng Ninh: Một ca là nam, 27 tuổi, địa chỉ tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là F1 của BN14245. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

Hưng Yên: 3 bệnh nhân trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Những người này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Bắc Giang: 18 ca mắc mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Đây là những người liên quan nơi lưu trú của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên: 2 bệnh nhân là F1 của BN14125. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 người này cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Bắc Ninh: Một ca bệnh liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Trường hợp còn lại liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24-25/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương: 12 ca bệnh mới liên quan ổ dịch Công ty Housewares, TP Thuận An. Những người này đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng công bố 3 ca bệnh nhập cảnh. Đây đều là hành khách trở về từ nước ngoài. Họ đang được điều trị tại Kiên Giang, Quảng Ninh và An Giang.

Như vậy, tính đến 12h ngày 25/6, Việt Nam có tổng cộng 12.694 ca ghi nhận trong nước và 1.741 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.124 người, trong đó, 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Từ 29/4 đến nay, ngành y tế đã thực hiện 2.734.013 xét nghiệm cho 6.344.999 lượt người.

Như vậy, thống kê sau 2 bản tin ngày 25/6, Việt Nam ghi nhận 188 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (107), Long An (22), Bắc Giang (19), Bình Dương (22), Hưng Yên (3), Phú Yên (2), Bắc Ninh (2), Quảng Ninh (1), Bình Thuận (5), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1), Khánh Hòa (1), Hải Phòng (1).





Trong cuộc chiến chống đợt dịch lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 mục tiêu. Một là ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường.

Hai là bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, vừa bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh; duy trì sản xuất, kinh doanh để có nguồn lực phòng, chống dịch và phục vụ nhân dân.

Ba là tập trung hỗ trợ các tỉnh có tâm dịch, trước hết là TP.HCM, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, để dập dịch thành công, trong đó đặc biệt lưu ý đến mục tiêu ngăn chặn dịch lây lan vào các khu công nghiệp, bệnh viện.

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng nhắc nhở tuyệt đối không lơ là, chủ quan, song cũng không lo sợ, hốt hoảng, lúng túng, mất bình tĩnh.