Thêm 10.299 người mắc Covid-19

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 10.299, ghi nhận tại 58 tỉnh, thành phố.

Trong 24 giờ qua, 1.124.596 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Số F0 tăng 417 người

5 tỉnh, thành có số ca mắc trong ngày cao nhất Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Tây Ninh Cần Thơ Đồng Nai 21/11 F0 1265 683 410 341 604 22/11

1547 688 564 535 522

Tính từ 16h ngày 21/11 đến 16h ngày 22/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, trong đó, 22 người nhập cảnh và 10.299 trường hợp ghi nhận trong nước. Số ca mắc tăng 417 người so với ngày trước đó, ghi nhận tại 58 tỉnh, thành phố. Trong số này, 5.647 ca được phát hiện trong cộng đồng.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bà Rịa - Vũng Tàu (-142), Kiên Giang (-140), Bình Thuận (-123).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (+282), Cần Thơ (+194), Tây Ninh (+154).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.858 ca/ngày.

Hiện, Việt Nam có 1.099.710 ca mắc Covid-19 trong nước. Trong đó, 907.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (457.919), Bình Dương (248.708), Đồng Nai (82.814), Long An (37.409), Tiền Giang (23.944).

109 người qua đời tại TP.HCM trong 2 ngày

Về điều trị: Trong ngày, Bộ Y tế công bố 4.776 F0 khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi: 910.276. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.992 ca, trong đó, 8 người được can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 21/11 đến 17h30 ngày 22/11, cả nước có 190 ca tử vong. TP.HCM có 109 người. Trong đó, ngày 21/11 ghi nhận 50 ca và 22/11 thêm 59 trường hợp. Các trường hợp còn lại ở An Giang (20), Long An (8 ), Bình Dương (7), Tiền Giang (7), Kiên Giang (7), Cần Thơ (6), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (4), Sóc Trăng (3), Gia Lai (2), Tây Ninh (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Bắc Giang (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1), Cà Mau (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 110 ca.

Về xét nghiệm: Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 119.444 xét nghiệm cho 234.369 lượt người. Số lượng xét nghiệm đã thực hiện từ 27/4 đến nay là 25.032.464 mẫu cho 66.125.473 lượt người.

Về tiêm vaccine: Trong ngày 21/11, 1.124.596 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 108.915.813 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 66.916.471 liều, tiêm mũi 2 là 41.999.342 liều.





Ngày 22/11, UBND TP.HCM có thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. TP.HCM đang ở cấp độ 2, không còn quận, huyện nào thuộc vùng cam.

Tại 22 địa phương cấp quận/huyện, 11 đơn vị đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 11 địa phương đạt cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình) và không có địa phương ở cấp độ 3.

Theo thống kê, 2 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 5 và Phú Nhuận (cấp 1 lên cấp 2); 4 địa bàn giảm cấp độ dịch là quận 11, Bình Thạnh, huyện Củ Chi (từ cấp độ 2 xuống cấp 1) và huyện Cần Giờ (từ cấp 3 xuống cấp 2).

Đối với 312 phường, xã, thị trấn có 150 đơn vị đạt cấp 1, 157 nơi đạt cấp 2 và chỉ có 5 đơn vị cấp 3. Không có địa bàn thuộc cấp độ 4.