The Zei - dự án căn hộ thu hút người nổi tiếng tại Mỹ Đình

Thời gian gần đây, mạng xã hội dồn sự chú ý về The Zei - một dự án căn hộ cao cấp tại Hà Nội, liên tục được nhắc đến trên trang cá nhân của nhiều người nổi tiếng.

Quay ngược trở về năm 2020, HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam Park Hang Seo đã sở hữu một dự án căn hộ ngay giữa trung tâm Mỹ Đình, gần kề SVĐ quốc gia. Vào thời điểm ấy, The Zei trở thành đề tài được cộng đồng mạng nhắc tới. Phần đông cư dân dành lời khen cho vị trí tiện lợi ngay sát SVĐ Mỹ Đình cùng không gian, kiến trúc của dự án này. Tiếp đó, nhiều người nổi tiếng cũng lần lượt gia nhập cộng đồng tinh hoa nơi đây.

Thu hút sự quan tâm của showbiz

Sau 2 năm, The Zei được nâng tầm với nhiều tiện ích mới cùng sự hoàn thiện từng chi tiết từ trong ra ngoài, trở thành nơi đáng sống của cư dân phía tây thủ đô. Nhờ vậy, dự án bất động sản cao cấp này nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của hàng loạt sao lớn như Huy Trần - chồng mới cưới của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân, hay cặp đôi trai tài gái sắc Bình An - Phương Nga,... Điều này khẳng định, dự án đã trở thành “thỏi nam châm hút sao” tại khu vực Mỹ Đình.

Huy Trần ghé thăm The Zei trước lễ cưới ít ngày.

Điểm chung của Huy Trần và Bình An - Phương Nga là đều ghé thăm The Zei khi vừa có thêm một bước tiến mới trong mối quan hệ. Cộng đồng mạng ví von The Zei như một biểu tượng mới của tình yêu, là bến đỗ cho những cặp đôi trẻ.

Bình An và Phương Nga tình tứ tại The Zei sau cầu hôn.

Tái định nghĩa chuẩn căn hộ cao cấp

Người nổi tiếng thường được xem là tầng lớp tinh hoa với trải nghiệm sống phong phú, phong cách sống độc đáo. Đi kèm với sự thành đạt và giàu có, một số sao còn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho nơi an cư của họ.

Nhắc tới bất động sản hạng sang, không thể bỏ qua tiêu chí về vị trí đắt giá, dễ dàng liên kết với các tiện ích ngoại khu. Ở dự án The Zei, cư dân được hưởng lợi bởi: Nằm sát công viên hồ điều hòa Mai Dịch rộng 18 ha, gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình và liền kề đường đua F1. Ngoài ra, dự án còn gần tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, dễ dàng kết nối với khu vực lõi của thành phố.

Xung quanh The Zei hội tụ đầy đủ hệ thống trường học với chất lượng giáo dục tốt trong khu vực như Trường Quốc tế Nhật Bản, các trường THCS, THPT Đoàn Thị Điểm, Marie Curie, Newton, Lê Quý Đôn. Bên cạnh đó, dự án cũng nằm gần các cơ sở chăm sóc sức khỏe hàng đầu như Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Bệnh viện Công an 198...

Trong vài năm trở lại đây, phía tây thủ đô đang được quy hoạch hiện đại hơn. Tọa lạc tại vị trí đắc địa còn sót lại ở số 8 Lê Đức Thọ, The Zei thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ quy hoạch này.

Không chỉ ghi điểm nhờ vị trí lý tưởng nơi trái tim Mỹ Đình, The Zei còn được mệnh danh là “thành phố thẳng đứng” nhờ hệ thống tiện ích “all in one”, kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, cao cấp.

Tiện ích sảnh đón tiếp theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao của The Zei.

Bên cạnh các tiện ích cơ bản của một khu căn hộ cao cấp như trung tâm thương mại, hệ thống bể bơi nước mặn bốn mùa, phòng gym và yoga, The Zei còn tạo dấu ấn riêng bởi hệ thống tiện ích độc quyền. Trên tầng cao nhất của tòa nhà là bộ tứ vườn xanh, bao gồm vườn sinh học, vườn picnic, vườn dạo bộ và vườn thiên văn.

Trong đó, vườn picnic, vườn dạo bộ là điểm đến để cả gia đình cùng tận hưởng bầu không khí tinh khiết, thoang thoảng hương cỏ cây. Vườn sinh học và vườn thiên văn lại là nơi ươm mầm ước mơ cho những cư dân nhí, giúp các bé khám phá thế giới xung quanh.

Tiện ích, phong cách thiết kế các căn hộ tại đây cũng không kém phần thu hút. Dự án được thiết kế đảm bảo sự riêng tư và biệt lập cho từng gia chủ. Các căn hộ được lấy cảm hứng từ lối kiến trúc tối giản, thanh lịch của Nhật Bản, đem đến trải nghiệm đắt giá về một không gian sống đầy cảm hứng.

Lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra thành công rực rỡ trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nơi cách The Zei vỏn vẹn 6 phút di chuyển. Đối với những người yêu thể thao, căn hộ cao cấp tại The Zei là nơi lý tưởng để cư dân hoà mình vào không khí náo nhiệt của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực ngay tại ban công, hoặc hòa chung với đám đông sôi động ngay dưới chân tòa nhà. The Zei cũng là địa điểm ngắm pháo hoa mãn nhãn cho cư dân dịp khai mạc SEA Games 31 vừa qua.

Video - Dự án căn hộ cao cấp The Zei với tầm nhìn pháo hoa mãn nhãn Từ tòa nhà The Zei, cư dân có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng màn pháo hoa khai mạc SEA Games 31.

Hội tụ tinh hoa từ vị trí, tiện ích độc quyền đến lối thiết kế sang trọng, không khó để lý giải việc The Zei trở thành lựa chọn của cộng đồng dân cư ưu tú, trong đó có những người nổi tiếng showbiz.