Thẻ xanh là 'chìa khóa đến New York'

Giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ cư dân nào muốn tham gia hoạt động trong không gian kín ở New York.

Ngày 13/9, thành phố New York (Mỹ) chính thức thực thi chương trình hộ chiếu vaccine Covid-19, hay được biết đến với cái tên “Chìa khóa tới New York”, như một phần của quá trình mở cửa trở lại toàn thành phố, theo CNN.

Trước đó, kể từ ngày 17/8, thành phố yêu cầu những công dân từ 12 tuổi trở lên cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng ít nhất một liều vaccine Covid-19 để được ăn uống tại nhà hàng, tham gia hoạt động thể dục ở phòng gym và các dịch vụ giải trí trong không gian kín khác, bao gồm rạp chiếu phim, điểm tổ chức hòa nhạc, bảo tàng và đấu trường thể thao.

Hai khách hàng xuất trình thẻ xanh trước khi vào một địa điểm ở quận Manhattan (New York, Mỹ). Ảnh: Victor J. Blue/New York Times.

Việc bắt buộc thực thi các quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 13/9. Theo đó, các doanh nghiệp hiện phải kiểm tra tình trạng tiêm chủng của tất cả nhân viên và khách hàng từ 12 tuổi trở lên, nếu không sẽ bị phạt.

Cư dân có thể xuất trình chứng nhận tiêm chủng dưới dạng thẻ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hồ sơ tiêm chủng của thành phố New York, thẻ Excelsior Pass của bang New York hoặc ứng dụng NYC Covid Safe.

Tuần trước, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết các thanh tra dân sự đến từ 13 cơ quan chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế.

Họ sẽ đến các doanh nghiệp để kiểm tra tất cả, bao gồm mọi quy tắc có được chấp hành không, doanh nghiệp đã lắp đặt biển chỉ dẫn cho khách hàng thực hiện yêu cầu chưa và các nhân viên có đang kiểm tra thẻ xanh đúng cách.

Quy định này là một phần nỗ lực của New York nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng, từ đó có thể mở cửa lại thành phố đông đúc một cách an toàn mà không làm bùng phát dịch bệnh. Có thể nói, chương trình “Chìa khóa tới New York” như một biện pháp nhằm trừng phạt những người không tiêm chủng.

Cư dân New York dần làm quen với thao tác xuất trình thẻ xanh trước khi vào không gian kín nơi công cộng. Ảnh: Caitlin Ochs/Reuters.

Ngày 13/9 cũng đánh dấu ngày đầu tiên của năm học mới đối với các trường công lập và sự trở lại của nhiều nhân viên công sở.

“Bạn có thể cảm nhận sức sống của thành phố. Đây là ngày mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu. Lịch sử sẽ ghi nhớ nó như một ngày thay đổi tất cả, tạo ra sự khác biệt và xoay chuyển tình thế hoàn toàn. Đây là ngày thành phố New York trở lại với đầy đủ lực lượng”, thị trưởng Bill de Blasio nói.

Số ca nhiễm Covid-19 mới trung bình hàng ngày, cũng như tỷ lệ dương tính ở thành phố New York đều giảm kể từ mức đỉnh hồi cuối tháng 8, theo dữ liệu của thành phố. Số ca nhập viện mỗi ngày cũng đã giảm, chỉ bằng một phần nhỏ so với những làn sóng dịch trước đó vào mùa xuân và mùa đông 2020.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng bùng phát dịch nguy hiểm ở nhóm những người chưa tiêm chủng. Dữ liệu thành phố cho thấy chỉ hơn 79% cư dân thành phố New York ở độ tuổi trưởng thành đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, bao gồm 86% người lớn ở quận Manhattan và Queens, 73% ở quận Brooklyn.