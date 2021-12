‘The Witcher’ mùa 2 gây tranh cãi

Trong khi giới mộ điệu khen ngợi kịch bản chặt chẽ, game thủ và độc giả bày tỏ sự thất vọng về nhiều mặt.

Bài viết có tiết lộ nội dung phim

The Witcher (Thợ săn quái vật) mùa 2 trở lại trên sóng Netflix từ ngày 24/12. Bao gồm 8 tập, loạt phim tiếp nối các sự kiện xảy ra sau phần một: Yennefer suýt chết sau khi giải phóng Hỗn Mang, Geralt và Ciri lên đường tìm về pháo đài Kaer Morhen trú ngụ, cuộc chiến tranh quyền đoạt vị giữa các thế lực tại Lục Địa tiếp diễn.

Khác với mùa phim đầu tiên, phần 2 kể chuyện tuyến tính.

Mạch phim do đó mạch lạc, chủ yếu là hành trình Geralt bảo vệ cho Ciri khỏi sức mạnh bí ẩn mà cô đang nắm giữ. Trên trang bình phim Rotten Tomatoes, series Netflix đang được giới phê bình đánh giá 94% “tươi” – cao hơn hẳn mùa 1 (68%). Tuy nhiên nếu như điểm số của khán giả ưu ái dành cho mùa đầu là 91% thì mùa 2 của The Witcher chỉ có 63%.

“Hoành tráng hơn, mạch lạc hơn”

Trung tâm của những lời khen ngợi dành cho tâm huyết của Henry Cavill. Anh tròn vai trong hình tượng Thợ săn. Việc tập trung vào tình phụ tử giữa Geralt và Ciri đem tới khía cạnh có tính “người” hơn trong chân dung của đồ tể xứ Blaviken.

Tại Kaer Morhen, khán giả biết được Sói Trắng không hề đơn độc: tình đồng đội giữa anh và các Thợ săn trường Sói, sự gắn bó với thầy Vesemir giúp hoàn thiện chiều sâu cho chân dung Geralt.

The Witcher 2 trao cho tuyến nhân vật nữ nhiều vai trò quan trọng hơn. Ciri không còn là công chúa nhỏ yếu đuối ngày nào. Cô bé trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt tại Kaer Morhen, được học cách sử dụng kiếm và ma thuật, cũng như dần dần tiếp cận sức mạnh khổng lồ mình nắm giữ. Sự phát triển rõ rệt của nhân vật Ciri là điểm đột phá trong câu chuyện.

Ngoài ra, mối quan hệ bạn – thù giữa nữ pháp sư Fringilla và thủ lĩnh của tiên tộc Francesca Findabair có nhiều thời lượng khai thác, tạo nên cán cân quyền lực gợi nhớ cuộc chiến chính trị trong Game of Thrones.

Nếu không tính đoạn thác loạn tại Kaer Morhen, phim theo đúng tinh thần nhà sản xuất Lauren Schmidt Hissrich: “Các cảnh bạo lực, tình dục, khoe thân là cách rẻ tiền để thu hút sự chú ý”. Các nhân vật trong mùa 2 quá bận rộn trong nhiệm vụ của mình, thậm chí Geralt còn từ chối lời mời tắm nước nóng.

“Điều duy nhất tốt đẹp còn lại chính là Henry Cavill”

Ngoại trừ cơn mưa lời khen trên Twitter, các trang mạng xã hội như Facebook, Reddit hay Quora cho thấy người xem đại chúng bày tỏ ý kiến trái chiều về The Witcher 2. Các tranh cãi chủ yếu xoay quanh thay đổi của loạt phim so với nguyên tác.

Những ai từng đọc truyện và game hẳn cảm thấy hạt sạn lớn nhất trong The Witcher 2 chính là vai trò của Thợ săn Eskel.

Trong truyện, Eskel là một Witcher hùng mạnh được coi là bản sao của Geralt: anh ta cực kỳ giỏi, thông minh và quyết liệt. Trên phim, Eskel trơ tráo, vô dụng (để một con quái như Leshy ký sinh và sau đó giết chết). Chưa hết, nhân vật này còn nhiều lần thách thức Geralt và đỉnh điểm là rước một đám phụ nữ bán dâm về Kaer Morhen.

Trong nguyên tác, pháo đài của Trường Sói là một nơi uy nghiêm và có quy củ. Các Thợ săn trú tại nơi này đều hiểu phép tắc nên việc show Netflix biến Kaer Morhen thành nơi tổ chức tiệc tùng là điều khó có thể chấp nhận.

Các nút thắt trong câu chuyện được đánh giá là không hợp lý. Người dùng Reddit chỉ ra các lỗi logic trong cảnh Yennefer cướp pháp trường, việc đánh nhau trong thánh điện Melitele linh thiêng hay chuyện Vesemir đồng ý biến đổi Ciri.

Làm phim chuyển thể từ game chưa bao giờ là dễ dàng. Có cả một “lời nguyền” dành cho các tác phẩm thể loại này. Gần đây Arcane cũng của Netflix cho thấy ví dụ hiếm hoi về một loạt phim lấy cảm hứng từ game, nhưng đã bứt phá để kể một câu chuyện riêng biệt. Chỉ dựa trên chất liệu cơ bản của game League of Legends, series tách hẳn khỏi nguyên tác phát triển một cốt truyện lôi cuốn có chiều sâu.

The Witcher, mặt khác, lại không thể thống nhất rằng phim trung thành với nguyên tác đến đâu. Sau một mùa phim tương đối trung thành, sang mùa 2 biên kịch muốn lồng ghép ý tưởng riêng của mình vào những thứ đã có sẵn – có thể với tham vọng là xây dựng một mạch truyện thống nhất. Nhưng rốt cuộc chúng lại trở nên non tay và đối chọi với chính bản gốc.

Sẽ là kệch cỡm nếu so sánh thành công của một phim hoạt hình và phim người đóng. Nếu có điều gì mà cả độc giả, gamer, người xem không biết về nguyên tác và cả giới phê bình có thể cùng đồng ý, đó là màn trình diễn của Henry Cavill.

Ngôi sao Anh quốc cho thấy anh còn hơn là một hình mẫu tạo hình của The Witcher. Sự cam kết và nhiệt huyết của Cavill thể hiện anh hiểu rõ nhân vật, thậm chí còn thuộc cả truyện. Trong The Witcher 2, Cavill đã đọc một đoạn trong truyện ngắn Something More của Andrzej Sapkowski. Nói cách khác, “Superman” đã phải gồng gánh cho cả hai mùa phim Netflix.