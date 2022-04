The Weeknd yêu cầu cát-xê cao khi thay thế Kanye West

Theo thông báo từ ban tổ chức, The Weeknd và nhóm Swedish House Mafia sẽ thay thế Kanye West để biểu diễn ở lễ hội âm nhạc Coachella.

Sự kiện Coachella được tổ chức tại Empire Polo Club, Indio, California (Mỹ) vào ngày 15-17/4 và 22-24/4. Liên quan đến lễ hội âm nhạc này, ban đầu, Kanye West được công bố là một trong những ca sĩ chính.

Tuy nhiên, khoảng hơn một tuần trước khi sự kiện diễn ra, ban tổ chức thông báo Kanye West không biểu diễn. Thay vào đó là ca sĩ The Weeknd và nhóm Swedish House Mafia.

The Weeknd thay thế Kanye West, biểu diễn ở Coachella. Ảnh: Getty.

Theo nguồn tin của Page Six, đơn vị tổ chức và phía The Weeknd đã trải qua buổi đàm phán căng thẳng để đi đến thống nhất. The Weeknd yêu cầu mức cát-xê cao ngang bằng Kanye West, nếu không sẽ rút khỏi chương trình.

Theo thông tin, cát-xê của Kanye West rơi vào khoảng 8,5 triệu USD (trong đó phí sản xuất là 500.000 USD ). "The Weeknd được nhắm đến ngay lập tức để thay thế Kanye West. Nhưng Phil Anschutz - ông chủ của Coachella - lại muốn trả ít hơn, chỉ khoảng vài triệu USD. Họ sẽ bỏ túi số còn lại", nguồn tin chia sẻ với Page Six.

Cuối cùng, để tránh trường hợp xấu nhất, đơn vị tổ chức chấp nhận nhượng bộ, đồng ý trả mức cát-xê tương tự cho The Weeknd.

Đại diện của Phil Anschutz và The Weeknd đều không đưa ra bình luận khi được hỏi.

Ngoài ra, lý do Kanye West rút khỏi Coachella cũng không được nói rõ. Nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six rằng rapper sinh năm 1977 không tham gia các buổi tập luyện, chạy chương trình.

Variety cho rằng việc không đến tập chỉ là cái cớ để Coachella gạch tên Kanye West khỏi đêm diễn. Nguyên nhân sâu xa đến từ những lần vạ miệng của anh trên mạng xã hội.

Trước đó, Grammy hủy lịch diễn của Kanye West tại lễ trao giải ngày 3/4, dù anh có 5 đề cử. Ban tổ chức không muốn chương trình bị ảnh hưởng bởi loạt rắc rối gần đây của chồng cũ Kim Kardashian.