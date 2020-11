The Weeknd và cuộc tình với hai mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Sau khi trắng tay tại giải Grammy, The Weeknd được truyền thông bênh vực và cho rằng anh bị đối xử thiếu công bằng.

"Trong căn phòng được bày trí trang nhã, Abel Tesfaye mặc áo sơ mi đen, chỉn chu ngồi trên ghế để tiếp chuyện với chúng tôi thông qua ứng dụng Zoom.

Người đàn ông Tesfaye đó là The Weeknd. 'Lạ lẫm' - từ đúng nhất để hình dung về hình ảnh lúc này của nam ca sĩ. Chúng tôi cảm thấy hơi lạ khi thấy anh diện thứ gì khác ngoài vest đỏ bóng bẩy, kính mát cam để quảng bá album After Hours".

Rolling Stones mở đầu bài phỏng vấn The Weeknd hồi tháng 9.

Nói vậy để thấy rằng cái tên The Weeknd suốt nhiều tháng giữa đại dịch đều gắn liền với hình ảnh "vest đỏ kính cam", hoặc là băng bó máu me - cảm hứng xuyên suốt cho album After Hours.

Ca sĩ người Canada dồn nhiều công sức, tâm huyết cho album này. Để rồi, mọi nỗ lực đều hóa thành số 0 tròn trĩnh, khi cái tên The Weeknd hoàn toàn vắng bóng trong danh sách đề cử Grammy 2021.

Nói đúng hơn, "nỗ lực bầm dập, máu me" của The Weeknd hoàn toàn không được đền đáp.

Việc hoàn toàn trắng tay trong danh sách đề cử Grammy 2021 như "cái tát" trước là vào album After Hours, sau là The Weeknd và người hâm mộ của nam ca sĩ.

"Nỗ lực máu me" không đủ để The Weeknd ghi điểm trong năm 2020.

Âm nhạc thể hiện con người

Variety cho rằng After Hours là album hoàn chỉnh và trưởng thành nhất của The Weeknd từ trước đến nay. Những bài hát với chủ đề tiệc tùng, phụ nữ, lạm dụng chất kích thích trên nền nhạc ảnh hưởng thập niên 1980 được ê-kíp thể hiện tài tình. Trong đó, nhà sản xuất Max Martin - người từng làm nên thành công cho Backstreet Boys và Taylor Swift - có sự góp sức không nhỏ.

"Abel có tiếng nói nghệ thuật độc đáo, một nghệ sĩ vĩ đại và có thể đi đường dài", nghệ sĩ gạo cội Elton John từng nói về The Weeknd.

Hầu hết album của The Weeknd đều thể hiện con người của nam ca sĩ. Vốn là dân nhập cư từ Ethiopia sang Canada, sao nam sinh năm 1990 ảnh hưởng phong cách, âm nhạc của nhiều vùng miền.

Mặt khác, Variety cho rằng quá khứ khó khăn và nhiều xáo trộn của The Weeknd ảnh hưởng nhiều đến cảm hứng sáng tác. Quá khứ vô gia cư, lạm dụng chất kích thích được thể hiện rõ qua ca khúc Snowchild trong After Hours: "Tôi từng cầu nguyện từ năm 16 tuổi. Tôi từng không có nhà, sống trên những cung đường chết chóc"...

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Mỹ, tình cũ Selena Gomez cho rằng anh từng gặp nhiều khó khăn khi lớn lên, từ việc phải chuyển qua nhiều trường khác nhau cho đến bỏ học.

Đời tư của The Weeknd được thể hiện rõ trong âm nhạc.

"Âm nhạc là liệu pháp giúp tôi nói lên con người mình và cứu rỗi cuộc đời này", nam ca sĩ khẳng định.

Theo Rolling Stones, âm nhạc nói chung và After Hours nói riêng thể hiện con người và nỗ lực của The Weeknd. Tuy nhiên, đến cuối cùng những nỗ lực suốt nhiều tháng của nam ca sĩ lại không được đền đáp.

Kèn vàng không phải là giải thưởng duy nhất thể hiện đẳng cấp của nghệ sĩ, nhưng việc anh không xuất hiện trong danh sách đề cử (dù là giải thấp nhất) lại là điều khó hiểu trong giới âm nhạc.

"Thối nát và thiếu minh bạch", The Weeknd đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức Grammy vì không để nam ca sĩ có tên tại bất kỳ hạng mục nào, trong khi bản hit Blinding Lights nhận không ít đánh giá tích cực từ giới phê bình lẫn người nghe.

Thậm chí, lúc mới ra mắt, album đã đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong bốn tuần liên tiếp. Điểm của After Hours trên Metacritic cũng đạt 80/100. Vì vậy, theo người hâm mộ, việc ca sĩ 30 tuổi tức giận khi không có tên trong danh sách đề cử Grammy là điều dễ hiểu.

Mối tình lằng nhằng với hai mỹ nhân nổi tiếng

Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc nổi trội, The Weeknd còn được chú ý khi hẹn hò hai mỹ nhân có sự nghiệp và tên tuổi nổi tiếng bậc nhất trong giới sao trẻ là Bella Hadid và Selena Gomez. Điều đáng nói, hai người tình của nam ca sĩ thường xuyên vào danh sách sao nữ đẹp nhất thế giới.

Năm 2015, giọng ca Starboy quen biết IT Girls đình đám Bella Hadid. Hai người nhanh chóng tiến đến hẹn hò. Nói không ngoa khi danh tiếng "ngôi sao Instagram" của Hadid giúp nam ca sĩ cùng hưởng không ít sự nổi tiếng, dù tài năng của The Weeknd là không thể phủ nhận.

Tháng 11/2016, hai ngôi sao chia tay.

Ngôi sao 30 tuổi nhanh chóng tiến tới mối quan hệ với Selena Gomez chỉ một tháng chia tay siêu mẫu trẻ. Việc này tiêu tốn không ít giấy mực của truyền thông. Theo Hollywood Life, Bella Hadid thậm chí cạch mặt bạn trai cũ vì đến với người mới quá nhanh.

Tuy nhiên, The Weeknd không may mắn khi yêu Selena Gomez. US Weekly từng đưa tin anh chia tay bạn gái trong đau đớn khi phát hiện giọng ca Loose You To Love Me qua lại với Justin Bieber.

Nam ca sĩ từng phát hành EP mang tên My Dear Melancholy (tạm dịch Nỗi sầu muộn) để nói về cuộc tình hai năm với Selena Gomez.

EP của nam ca sĩ có nhiều bài hát thể hiện tình cảm của anh gửi đến Gomez như "Anh luôn bên em vào những lúc khó khăn", "Anh suýt hiến thân thể này vì mạng sống của em", "Hãy nghĩ về cách anh hôn những vết sẹo của em và đừng làm khổ anh nữa"...

Vài tháng trước khi họ chia tay, Selena Gomez phẫu thuật ghép thận. Vì vậy, những lời này được truyền thông nước ngoài cho là nhắn nhủ đến cuộc tình với ca sĩ nổi tiếng.

Sau tất cả, The Weeknd cũng vụt mất "mỹ nhân đắt giá", ngôi sao mạng xã hội sau hơn 10 tháng yêu nhau (12/2016-10/2017).

The Weeknd trở về với cô đơn sau cuộc tình với hai mỹ nhân nổi tiếng.

Chia tay được ít lâu, ca sĩ gốc Canada quay lại với bạn gái cũ Bella Hadid. Tháng 5/2018, US Weekly cho rằng đôi ca sĩ và người mẫu đã dọn về sống chung sau khi nối lại tình xưa.

Việc hai người quay lại lần này lại khiến Selena Gomez không bằng lòng. TMZ từng cho rằng giọng ca Ice Cream thấy bị lừa dối. Bởi trước đó, The Weeknd từng nói với cô "quên hết tất cả về người cũ" trước khi tiến đến chuyện hẹn hò.

Lần tái hợp này cũng nhanh chóng kết thúc. Hai ngôi sao chính thức đường ai nấy đi hồi tháng 8/2019.

Daily Mail cho rằng ái nữ nhà Hadid hay ghen tuông. Cô yêu cầu bạn trai xóa hết thứ liên quan đến người cũ, từ tin nhắn đến hình ảnh trong điện thoại.

Tuy đã cố gắng để mối quan hệ tốt đẹp hơn, song E! News cho biết cả hai cãi nhau thường xuyên, mọi thứ đã đi quá giới hạn và đó là giọt nước tràn ly, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ lằng nhằng suốt gần 4 năm.

Tháng 8 năm nay, đôi tình nhân cũ có dịp chạm mặt tại buổi tổng duyệt của chương trình VMAs ở New York, Mỹ. Nguồn tin từ Daily Mail cho biết họ nói chuyện thân mật trong hậu trường, không còn để chuyện tình cảm trong quá khứ làm vướng bận.

Sau hai cuộc tình với toàn mỹ nhân nổi tiếng, The Weeknd chỉ vướng tin hẹn hò người mẫu tai tiếng Yovanna Ventura. Song, nam ca sĩ chưa bao giờ lên tiếng. Không ít lần, truyền thông cho rằng The Weeknd vẫn còn nặng lòng với em gái Gigi Hadid và chưa nghĩ đến việc tiếp tục hẹn hò ai đó.

Xếp lại chuyện tình cảm, The Weeknd tập trung vào sự nghiệp âm nhạc. Song, lần trở lại trong năm nay lại không như kỳ vọng của nam ca sĩ. Người hâm mộ bình luận rằng chàng trai năm ấy từng chiếm được tình cảm của hai mỹ nhân đình đám nước Mỹ vốn đã "đen tình", nay lại càng không "đỏ bạc".