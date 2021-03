The Weeknd trắng tay và những cú lừa của Grammy

Năm 2017, Adele bội thu tại Grammy với các giải thưởng Album, Bài hát và Đĩa đơn của năm cho album 25, kèm các ca khúc hit Hello, When We Were Young và All I Ask. Tuy nhiên, chính "họa mi nước Anh" cho rằng Beyonce nên nhận các giải thưởng này. Nữ ca sĩ thậm chí khóc trên sân khấu và khen ngợi ngôi sao da màu là "ca sĩ yêu thích nhất đời tôi".