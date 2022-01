The Weeknd gửi thông điệp đang hẹn hò Angelina Jolie

Truyền thông chỉ ra hàng loạt ca từ trong album mới của The Weeknd nhắc đến ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie.

Theo Fox News, The Weeknd khiến truyền thông xôn xao khi phát hành sản phẩm mang tên Here We Go... Again. Ca khúc nằm trong album mới của nam ca sĩ mang tên Dawn FM. Lời bài hát ám chỉ đến Angelina Jolie.

Trong bài hát có đoạn: "Người yêu mới của tôi là ngôi sao điện ảnh. Tôi yêu cô ấy và khiến cô ấy hét lên như Neve Campbell. Nụ cười ấy làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ trầm cảm. Là vì em, ngôi sao điện ảnh".

Câu hát cuối cùng của rapper Tyler, the Creator cũng nhắc đến một cuộc ly hôn lộn xộn.

Xâu chuỗi ca từ của bài hát, nhiều trang báo nước ngoài lẫn người hâm mộ đều cho rằng The Weeknd gửi thông điệp anh đang hẹn hò Angelina Jolie đến công chúng.

Angelina Jolie và The Weeknd liên tục bị bắt gặp đi chơi riêng. Ảnh: BackGrid.

Từ thông điệp "yêu ngôi sao điện ảnh" đến nhắc về "cuộc hôn nhân lộn xộn - chỉ quan hệ căng thẳng giữa Brad Pitt và Angelina Jolie"... The Weeknd đang bổ sung bằng chứng hẹn hò với đàn chị.

Một số người hâm mộ lại chỉ ra thông điệp "làm thế nào để chị yêu em và muốn có em" trong bài hát How Do I Make You Love Me?, những ca khúc Starry Eyes và I Hear You're Married đều nhắc đến sao phim Eternals.

The Weeknd vướng tin hẹn hò Angelina Jolie cuối tháng 6/2021. Hai ngôi sao được ghi lại hình ảnh rời nhà hàng Giorgio Baldi ở Los Angeles, Mỹ.

Ít ngày sau, họ tiếp tục đi xem hòa nhạc ở Los Angeles, Mỹ. Cặp sao lọt vào ống kính paparazzi khi ngồi nghe nhạc ở khán đài.

Thời điểm đó, nguồn tin nói với Page Six rằng The Weeknd chỉ đơn giản ngưỡng mộ đàn chị. Hai người cùng ăn tối để chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất. Nam diễn viên sắp tới đóng vai chính trong series The Idol.

Đến tháng 9/2021, cặp diễn viên tiếp tục được ghi lại cảnh hẹn hò. Nguồn tin của New York Post nói họ dành 2,5 giờ đồng hồ để trò chuyện trong không gian riêng tư của nhà hàng Giorgio Baldi - địa điểm hẹn hò quen thuộc của hai diễn viên.