The Weeknd gây ấn tượng trên sân khấu Super Bowl

Trên sân khấu Super Bowl, The Weeknd xuất hiện với gương mặt bình thường, không băng bó hay bầm dập như những lần trước nhưng vẫn gây ấn tượng.

Theo Hollywood Reporter, The Weeknd chiếm toàn bộ sự chú ý của khán giả với màn biểu diễn giữa giờ giải lao tại sự kiện Super Bowl 2021 diễn ra ngày 7/2.

Super Bowl LV tổ chức tại sân vận động Raymond James ở Vịnh Tampa, Florida, Mỹ và được phát sóng trên CBS. Đội Buccaneers Vịnh Tampa đã đánh bại Kansas City Chiefs với tỷ số 31-9.

The Weeknd biểu diễn trên sân khấu Super Bowl.

Để bắt đầu đêm diễn, nam ca sĩ xuất hiện trên chiếc xe hơi thể thao sang trọng. Dàn vũ công đều mặc trang phục giống nhau, gương mặt băng bó, phụ họa cho màn trình diễn của The Weeknd. Nam ca sĩ cũng diện trang phục quen thuộc trong thời gian quảng bá After Hours là áo vest đỏ cùng kính cam.

Trên sân khấu, anh bắt đầu trình diễn bằng ca khúc Blinding Lights, kèm theo đó là loạt hit như The Hills, Can't Feel My Face, I Feel It Coming, Save Your Tears, Earned It.

Khác với những lần trước, The Weeknd không để gương mặt máu me, băng bó hay phẫu thuật thẩm mỹ hỏng lên sân khấu. Trong cuộc phỏng vấn hôm 4/2, anh cho biết sẽ giảm bớt bạo lực như những gì trước đó thể hiện trong các MV thuộc album After Hours.

Hình tượng bầm dập của The Weeknd trong suốt thời gian quảng bá After Hours.

Suốt thời gian quảng bá After Hours, The Weeknd kể câu chuyện người đàn ông bị mất tích, sau đó trở thành nạn nhân của bạo lực với những vết thương trên đầu. Cuối cùng, nam ca sĩ lan truyền thông điệp về phẫu thuật thẩm mỹ ở Hollywood.

"Đó là câu chuyện gắn kết mà tôi kể suốt năm nay, nó vẫn tiếp tục. Giờ đây, tôi tập trung vào việc thu hút người hâm mộ tại nhà và muốn biến các buổi diễn thành trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ", nam ca sĩ nói với Billboard.

Đại diện của The Weeknd cũng cho biết nam ca sĩ đã đầu tư 7 triệu USD để nâng cao hiệu quả các buổi diễn.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí ngày 4/2, The Weeknd cho biết những buổi diễn tại Super Bowl trước đây của Diana Ross, Michael Jackson, Beyonce là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh.