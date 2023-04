The Weeknd, Drake trở thành nạn nhân của AI

Các nghệ sĩ nổi tiếng trở thành nạn nhân khi liên tục bị AI dùng giọng để tạo ra các bản cover gây sốt trên mạng xã hội.

Một bản nhạc mang giọng Drake và The Weeknd do AI tạo ra đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Ảnh: WireImage.

Ngày 14/4, trên trang cá nhân, Drake chia sẻ suy nghĩ của mình về bản một bản cover do AI tạo ra thu về hàng triệu lượt nghe trên mạng xã hội. Trong bản cover, có thể nghe thấy giọng Drake, phiên bản do AI tạo ra, rap theo lời Munch (Ice Spice).

"AI, đây là giọt nước tràn ly", rapper viết.

Đây không phải là lần đầu tiên giọng của Drake bị bắt chước trong các bản cover do AI tạo ra. Trước đó, nam rapper đã bị AI "lấy" giọng để thực hiện các bản cover WAP (Cardi B) và Dont (Bryson Tiller).

Xu hướng này đang trở lan truyền nhanh trên TikTok. Bản cover AI trong đó Drake hát OMG (NewJeans) thu về hơn 450.000 lượt thích và 2,4 triệu lượt xem. Những người nổi tiếng khác như Rihanna cũng đã bị AI giả giọng, như một bản cover Cuff It (Beyoncé).

Đến ngày 17/4, một bài hát có sự góp giọng của Drake và The Weeknd mang tên Heart on My Sleeve lại thu về hơn 250.000 lượt stream trên Spotify và 10 triệu lượt xem trên TikTok. Nhưng 2 nghệ sĩ nổi tiếng đều không liên quan gì đến bài hát. Tác giả là một tài khoản Twitter tên Ghostwriter, cho biết đã tạo ra bài hát bằng AI.

Drake lên tiếng cho rằng bản cover Munch do AI tạo ra là "giọt nước tràn ly". Bài đăng trên trang cá nhân sau đó đã bị gỡ. Ảnh: Reuters.

Khi các bài hát cover do AI tạo ra tràn ngập trên Internet, Universal Music Group lên tiếng yêu cầu các trang phát trực tuyến như Spotify và Apple Music ngừng cho phép các công ty AI phát hành nhạc của Universal.

“Chúng tôi có trách nhiệm ngăn chặn việc sử dụng trái phép âm nhạc của các nghệ sĩ, và ngăn chặn các nền tảng phát hành nội dung vi phạm quyền của nghệ sĩ. Chúng tôi hy vọng các đối tác nền tảng sẽ không để dịch vụ của họ bị sử dụng theo cách gây hại cho các nghệ sĩ", người phát ngôn của Universal nói với Financial Times.

Luật sư bản quyền âm nhạc Alexander Ross nói với Insider rằng các bản cover do AI tạo ra có thể là bất hợp pháp.

“Nếu họ đã sử dụng nhạc cụ hoặc một phần từ bản thu âm gốc của Beyoncé, thì đó là hành vi vi phạm bản quyền vì đã đánh cắp một phần của bản thu âm và phát tán nó. Có đủ căn cứ để tiến hành tố tụng vi phạm", Ross nói.

Vào năm 2020, công ty quản lý của Jay-Z, Roc Nation, đã báo cáo vi phạm bản quyền đối với các video YouTube trong đó hình ảnh Jay-Z bị AI sử dụng. Nhưng cuối cùng, YouTube vẫn cho phép phát hành các video này.

Trong tháng 3, tình huống tương tự cũng xảy ra với Eminem. Universal, đại diện cho rapper này, đã báo cáo vi phạm bản quyền đối với các video YouTube trong đó AI tạo ra giọng Eminem đọc rap về mèo. Bản rap này đến nay đã được đăng tải lại nhiều lần trên các nền tảng khác nhau.

Luật bản quyền hiện chưa có các hướng dẫn cụ thể về AI tạo sinh âm thanh, hình ảnh. Một số nước cho phép "nhại" bài hát, hay còn gọi là làm parody, có biến đổi. Tuy nhiên những điều luật này có nhiều cách giải thích vì “biến đổi” là chủ quan và chưa có nhiều án lệ trong lịch sử. Đa phần các trường hợp tranh chấp được hòa giải giữa các bên trước khi ra tòa.