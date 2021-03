The Weeknd cạch mặt kèn vàng Grammy

The Weeknd khẳng định anh sẽ không bao giờ gửi sản phẩm đến Grammy lần nào nữa, sau vụ nam ca sĩ không có tên trong danh sách đề cử của giải thưởng này.

"Họ làm việc không minh bạch. Tôi không cho phép hãng thu âm gửi sản phẩm của mình đến Grammy nữa", The Weeknd nói với Variety hôm 11/3.

Động thái cạch mặt giải thưởng âm nhạc lớn nhất nhì thế giới được đưa ra sau khi album After Hours của nam ca sĩ vắng mặt trên toàn bộ các đề cử, trong khi đây là sản phẩm được nhiều chuyên gia khen ngợi. Đĩa đơn Blinding Lights của ngôi sao sinh năm 1990 cũng lập kỷ lục đứng vững trong top 10 Billboard Hot 100 tận 53 tuần.

Theo Variety, việc The Weeknd cạch mặt Grammy là điều dễ hiểu, khi việc loại bỏ nam ca sĩ tại giải thưởng này là "sự hắt hủi không thể giải thích và đáng ngờ nhất" trong lịch sử giải thưởng.

Album After Hours chất lượng nhưng bị Grammy hắt hủi.

The Weeknd cũng khẳng định với The New York Times rằng anh sẽ nhiệt tình tẩy chay Grammy, ít nhất cho đến khi có sự giải thích và thay đổi hợp lý.

Đối mặt với các cáo buộc, Harvey Mason Jr., giám đốc tạm thời của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, cho biết không có chuyện hắt hủi The Weeknd. "Các hạng mục do cơ quan bỏ phiếu quyết định. Chúng tôi có tám vị trí đề cử để điền vào, họ sẽ bỏ phiếu cho tác phẩm mình yêu thích", ông khẳng định.

Mason cũng khẳng định việc xuất hiện trong danh sách đề cử phải thỏa mãn hai điều kiện là tài năng và được ủy ban đề cử để ý. "Thật không may vì điều đó xảy ra. Chúng tôi không bao giờ muốn ai đó tài năng như The Weeknd bị bỏ rơi", Mason nói với Variety.

Wassim Slaiby, quản lý của Weeknd, cho biết họ đã trao đổi với đội ngũ Grammy nhưng chưa có câu trả lời rõ ràng. "Chúng tôi mất nhiều tuần với hàng chục cuộc gọi, những buổi phỏng vấn qua email nhưng vẫn rất bối rối", đại diện The Weeknd nói với Times.