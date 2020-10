The Wanted tái hợp trên sân khấu vì Tom Parker

Các chàng trai The Wanted muốn làm sống lại những kỷ niệm thời huy hoàng của nhóm sau khi biết thành viên Tom Parker bị ung thư.

Ngày 14/10, Daily Mail đưa tin các thành viên The Wanted chuẩn bị tái hợp để cùng hát với Tom Parker. Ca sĩ 32 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư não giai đoạn cuối và đang phải hóa trị, xạ trị.

"Max George, Nathan Sykes, Siva Kaneswaran và Jay McGuiness muốn nhóm trở lại. Trong đó, Max là người nảy ra ý tưởng này. Anh hy vọng đây sẽ là mốc kỷ niệm đánh dấu cho những thành công đã qua của nhóm. The Wanted từng rất huy hoàng và họ đều thích đứng chung trên sân khấu", nguồn tin cho biết.

Nhóm The Wanted tái hợp vào năm 2021. Ảnh: Daily Mail.

Tờ The Sun viết: "Vì nhiều lý do khác biệt, một số thành viên đã tạm xa nhau. Nhưng nay, tùy thuộc vào mọi thứ diễn biến ra sao, họ chắc chắn sẽ cùng hòa giọng với nhau một lần nữa".

The Wanted là nhóm nhạc nam người Anh gồm 5 thành viên, được thành lập vào năm 2009, chính thức ra mắt khán giả vào tháng 7/2010. Quản lý của nhóm là nhà sản xuất âm nhạc Scooter Braun.

Nhóm đã phát hành 2 album - The Wanted (2010) và Battleground (2011). Cả hai đều lọt top 5 album được nghe nhiều nhất của Anh. Trong đó, Glad You Came trở thành đĩa đơn "làm mưa làm gió" trên các BXH âm nhạc ở Mỹ, Anh, Scotland, Ireland và Canada.

Đến đầu năm 2014, The Wanted tuyên bố rằng tan rã, các thành viên chuyển sang hoạt động solo. Người hâm mộ luôn hy vọng 5 chàng trai sẽ tái hợp.

Tom Parker có sự nghiệp thành công và hôn nhân viên mãn sau khi nhóm tan rã. Ảnh: Hello Magazine.

Sau khi chuyển hướng hoạt động độc lập, Tom Parker phát hành đĩa đơn Undiscovered và xuất hiện trong phim truyền hình The Jump, Grease. Đến năm 2018, anh kết hôn với Kelsey Hardwick và đón con gái đầu lòng một năm sau đó. Họ chuẩn bị có thêm con vào tháng 11.

Trước khi được chẩn đoán bị ung thư não, nam ca sĩ từng gây quỹ cho bệnh nhân ung thư của ITV The Real Full Monty.