The Verge: 'Camera trên iPhone 12 Pro Max tốt nhất thị trường'

iPhone 12 Pro Max nổi bật với 3 camera mang nhiều cải tiến, cho trải nghiệm chụp ảnh tốt. Tuy nhiên, màn hình hiển thị chưa thật sự ấn tượng.

Zing lược dịch bài viết đánh giá iPhone 12 Pro Max của tác giả Nilay Patel, The Verge.

Thông số kích thước của iPhone 12 Pro Max tuy nhỉnh hơn không nhiều so với iPhone 11 Pro Max nhưng lại khó cầm nắm hơn do thiết kế phẳng. Đồng thời, điện thoại cũng nặng hơn so với iPhone 11 Pro Max và Galaxy Note 20.

Thiết kế phẳng cùng trọng lượng nặng đòi hỏi người dùng phải sử dụng ốp lưng nếu muốn giữ iPhone 12 Pro Max trong tay dễ dàng. Điều này khiến điện thoại cồng kềnh hơn.

Kích thước iPhone 12 Pro Max so với iPhone 12 mini. Ảnh: USA Today

Theo The Verge, kích cỡ của iPhone 12 Pro Max cho thấy Apple cung cấp nhiều sự lựa chọn cho khách hàng của mình. Hãng có iPhone 12 mini với chỉ 5,4 inch và cả iPhone 12 Pro Max với màn hình 6,7 inch.

Camera thật sự ấn tượng

Khác biệt lớn nhất của iPhone 12 Pro Max chính là camera với nhiều cải tiến nổi trội.

Về thông số, camera của iPhone 12 Pro max tương tự với iPhone 12 Pro bao gồm một ống kính góc rộng, một ống kính siêu rộng và một ống kính telephoto, với cảm biến LIDAR cho phép chụp ảnh chân dung ở chế độ ban đêm.

Điều đáng nói là chế độ chụp ảnh ban đêm của iPhone 12 Pro Max nay được tích hợp với cả 3 ống kính so với chỉ 2 ống kính của iPhone 11.

Ảnh chụp từ iPhone 12 Pro Max (trái) rõ nét hơn. Ảnh: MacRumors

Apple nâng cấp ống kính góc rộng trên iPhone 12 Pro Max nhiều hơn so với trên ống kính telephoto.

Camera góc rộng có khẩu độ f/2,4 giống với iPhone 12 và 12 Pro nhưng tăng hơn 47% hiệu quả cảm biến vật lý, giúp bắt sáng tốt hơn và giảm hiện tượng noise.

Trong khi ống kính telephoto lại không có nhiều cải tiến khi sử dụng chung cảm biến với phiên bản Pro. Thay đổi ở đây chỉ là zoom 2,5x dài hơn và khẩu độ giảm sáng f/2,2 so với 2x f/2,0 trên 12 Pro.

Tuy nhiên, The Verge đánh giá chế độ zoom 2,5x của iPhone 12 Pro Max cho hiệu quả chụp ảnh kém hơn một ít so với zoom 2x của iPhone 12 Pro trong điều kiện thiếu sáng, mặc dù vẫn tốt hơn Samsung Galaxy Note 20 Ultra và Google Pixel 5.

Ngoài ra, camera góc rộng của iPhone 12 Pro Max còn sử dụng công nghệ dịch chuyển cảm biến chống rung, khác với công nghệ chống rung quang học sử dụng cho các dòng iPhone 12 còn lại.

Apple gọi đây là “công nghệ chống rung quang học kết hợp dịch chuyển cảm biến”. Cảm biến của camera sẽ tự di chuyển qua lại để giảm độ rung và tăng hiệu quả chống rung so với công nghệ quang học truyền thống.

So sánh ảnh chụp từ iPhone 12 Pro Max và iPhone 11 Pro Max. Ảnh: Youtube

Camera của iPhone 12 Pro Max có độ nhạy sáng ấn tượng với chỉ số ISO cực đại là 7.616 so với 3.072 của iPhone 11 Pro và 5.808 của iPhone 12 Pro.

Độ nhạy sáng cao giúp cho ảnh chụp từ iPhone 12 Pro Max giảm độ noise tốt hơn so với iPhone 12 Pro.

Theo The Verge, camera góc rộng của iPhone 12 Pro Max là camera tạo cảm giác tự tin nhất cho người dùng, giúp chụp ảnh đẹp trong đa dạng điều kiện mội trường và hiếm khi gặp hạn chế.

Chế độ ban đêm được đầu tư kỹ lưỡng

Hầu hết smartphone khác sẽ tự động chuyển sang chế độ ban đêm khi chụp ảnh thiếu sáng. Nhưng iPhone 12 Pro Max thì không.

Cảm biến lớn hơn với độ nhạy sáng cao trên camera của iPhone 12 Pro Max cho phép điện thoại không lập tức chuyển sang chế độ ban đêm. Thậm chí cả khi đã chuyển sang chế độ ban đêm, độ phơi sáng của iPhone 12 Pro Max cũng ngắn hơn thông thường.

Nếu iPhone 12 Pro cần 3 giây phơi sáng thì Pro Max chỉ cần 1 giây. Thời gian phơi sáng càng ngắn, ảnh chụp sẽ càng sắc nét hơn.

Chụp ảnh chế độ ban đêm giữa iPhone 12 Pro Max và Pro. Ảnh: MacRumors

Bên cạnh đó, cảm biến LIDAR giúp iPhone 12 Pro Max chụp ảnh chân dung trong điều kiện kém sáng tốt và rõ hơn so với 12 Pro và Google Pixel 5.

Tóm lại, trong điều kiện thiếu sáng, ảnh chụp từ iPhone 12 Pro Max sẽ tốt, chi tiết và ít nhiễu hạt hơn từ Samsung Galaxy 20 Ultra và Google Pixel 5.

Dù vậy, camera của iPhone 12 Pro Max lại không thể hiện nhiều khác biệt khi quay video. Cơ bản, ống kính với cảm biến lớn hơn cho chất lượng video rõ nét và chi tiết hơn nhưng hiệu quả này lại khó nhận ra nếu chỉ xem video trên màn hình nhỏ như điện thoại.

Về camera trước, Apple giữ thông số của iPhone 12 Pro Max giống với các iPhone 12 khác.

Kết lại, camera của iPhone 12 Pro Max với tất cả cải tiến và tính năng kể trên đang là camera tốt nhất, mang lại trải nghiệm chụp ảnh thú vị.

Màn hình to hơn nhưng chưa thuyết phục

Về màn hình hiển thị, iPhone 12 Pro Max tuy có màn hình 6,7 inch nhưng mức độ hiển thị lại không hơn là mấy so với iPhone 12 Pro. Cả hai phiên bản có độ sáng, màu sắc, độ phân giải và số lượng thông tin hiển thị như nhau.

Điều khó hiểu là Apple vẫn giữ lại mức làm tươi màn hình “nghèo nàn” 60 Hz trong khi các điện thoại Android trung-cao cấp hiện nay đều ở mức 120 Hz.

Nhưng bù lại, tuổi thọ pin của iPhone 12 Pro Max lại cho hiệu quả ấn tượng trong trải nghiệm thực tế.

Màn hình hiển thị của iPhone 12 Pro Max chưa ấn tượng. Ảnh: MacRumors

Trang The Verge cho biết thời gian duy trì màn hình với chế độ Wifi được bật của iPhone 12 Pro Max lên đến 14 tiếng và trung bình 8 tiếng cho các hoạt động thông thường như nhắn tin, gọi điện, lướt web.

Kết lại, iPhone 12 Pro Max là một chiếc điện thoại kích thước to, pin to, bền và đặc biệt là trải nghiệm camera tốt nhất trong các dòng smartphone hiện tại. Điểm trừ là màn hình chưa thể hiện nhiều cải tiến.

Ngoài ra, một số tính năng khác như mạng 5G hay sạc từ tính MagSafe đều tương tự như trên các phiên bản iPhone 12 khác.