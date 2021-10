Thể thao an toàn trong điều kiện bình thường mới

Tiến đến giai đoạn bình thường mới, các giải đấu thể thao trong nước tăng cường công tác phòng, chống dịch trong khâu chuẩn bị để sớm được tổ chức trở lại.

Quy định tạm thời của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” cùng công văn của Tổng cục TDTT về thí điểm tổ chức giải thể thao trong điều kiện bình thường mới đã mở ra hy vọng cho các hoạt động thi đấu trong các tháng còn lại của năm.

Thể thao trong điều kiện bình thường mới

Theo công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành về việc thí điểm tổ chức giải thể thao trong điều kiện bình thường mới, Tổng cục TDTT dự kiến tổ chức thí điểm 2 giải vô địch quốc gia theo hình thức khép kín từng bộ phận. Thời gian dự kiến từ cuối tháng 10 năm nay, các giải đấu có thể bước đầu tổ chức tại các tỉnh, thành phố không có dịch bệnh hoặc đã kiểm soát được dịch bệnh.

Dự kiến của ngành là tổ chức thí điểm giải karatedo, đua thuyền hoặc cầu lông trong tháng 10. Trong đó, việc đảm bảo an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu, bên cạnh yếu tố chất lượng chuyên môn.

Các giải đấu cần thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn cho cầu thủ và nhân viên công tác.

Theo ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, việc tổ chức thí điểm các sự kiện, giải thi đấu phải có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý y tế, kiểm soát dịch bệnh. Điều này sẽ làm tiền đề cho các giải tiếp theo trong công tác chuẩn bị, đồng thời tổ chức SEA Games 31 vào năm tới. Phương án tổ chức giải khép kín từng bộ phận này sẽ được triển khai đối với tất cả đối tượng tham dự giải.

Ưu tiên an toàn phòng dịch

Để đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức giải đấu, ban tổ chức và đơn vị tham dự cần thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K, khai báo y tế và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong 72 giờ trước khi đến địa phương đăng cai tổ chức giải.

Bên cạnh đó, các đơn vị tham dự đến từ khu vực nguy cơ cao và rất cao phải có giấy chứng nhận tiêm hai mũi vaccine phòng Covid-19; những đội đến từ khu vực nguy cơ thấp cần có giấy chứng nhận tiêm một mũi vaccine phòng Covid-19. Tất cả thành viên dự giải đều phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh 3 ngày/lần, giữ khoảng cách an toàn và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân...

Trên thực tế, mô hình giải đấu khép kín đã được ban tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam áp dụng cho các trận đấu thực nghiệm mang tên VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet, diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Ở thời điểm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, các thành viên của VBA đã tập luyện, thi đấu thử nghiệm gần 40 trận với tiêu chí tập trung cách ly, sinh hoạt trong 3 tháng tại khách sạn Mường Thanh - Viễn Triều; thực hiện một cung đường, 2 điểm đến giữa khách sạn và Nhà thi đấu đa năng trường Đại học Nha Trang…

2 CLB tranh tài trong trận thực nghiệm trên sân đấu VBA-NTU Arena.

Các thành viên liên quan đến giải đấu, từ ban tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên, cầu thủ cho đến nhân viên nhà thi đấu, khách sạn được chia thành từng nhóm, hạn chế tiếp xúc tối đa với phương tiện di chuyển và lối đi riêng. Đội ngũ giải đấu cũng được kiểm tra SARS-CoV-2 với sự phối hợp cùng CDC Khánh Hòa.

Nhờ những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, các thành viên VBA đều được đảm bảo an toàn trong thời tham dự giải. Đây cũng là cơ sở để BTC các giải thể thao trong thời gian tới tự tin thúc đẩy các hoạt động thi đấu thể thao trong hoàn cảnh bình thường mới.

