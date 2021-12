The Summit 216 - dự án tô điểm đô thị phía tây thủ đô

Nằm tại tâm điểm phía tây Hà Nội, The Summit 216 của Công ty Cổ phần Veracity được kỳ vọng trở thành dự án tô điểm cho khu vực này.

Là một trong những dự án được chủ đầu tư Veracity kỳ công kiến tạo, đội ngũ phát triển The Summit 216đã dành 15 tháng nghiên cứu thiết kế, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng, kết hợp các đơn vị quốc tế để cải tổ theo hướng tối ưu công năng…

Dự án khác biệt từ quan điểm đầu tư

Nói về The Summit 216, nhà sáng lập Veracity tiết lộ: "Đội ngũ phát triển dự án đã sửa đổi kiến trúc lẫn hệ thống kỹ thuật, hạ tầng công nghệ nhiều lần. Đồng thời, chúng tôi thống nhất không mở bán trước khi sản phẩm được hoàn thiện”.

Đại diện Veracity cho biết đơn vị đã tiến hành cải tổ sản phẩm theo hướng đảm bảo tăng hiệu suất sử dụng. Sau khi triển khai, toàn bộ thiết kế tòa nhà được tối ưu hóa không gian: Khu vực lõi được mở rộng, tăng diện tích các khu công năng để giao thông nội khu thuận lợi hơn. Thiết kế căn hộ giảm tải phần rầm, tường, giấu các hộp kỹ thuật, loại bỏ không gian trống, logia có diện tích theo tiêu chuẩn quốc tế.

The Summit 216 tọa lạc phía tây thủ đô. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư kết nối các tập đoàn như UL, Tyco, Johnson Controls… để xem xét, đánh giá và tư vấn nâng cấp toàn bộ hạ tầng công nghệ.

Theo đó, dự án có hệ thống quản lý tòa nhà tích hợp (IBMS). Hệ thống này được tích hợp trong bãi đỗ xe thông minh; camera CCTV; hỗ trợ quản lý cư dân ra/vào tòa nhà; giám sát và điều khiển trạng thái hệ thống cơ điện; HVAC (hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí) cùng hệ thống cấp khí tươi cho căn hộ.

Ngoài ra, dự án tích hợp hệ thống chữa cháy tự động bằng cánh tay robot. Hệ thống này có khả năng phát giác và xử lý đám cháy theo thời gian thực (real-time); được ứng dụng công nghệ định vị hồng ngoại đa chiều để giải quyết các đám cháy ngoài tòa nhà cao tầng (trước đây không thể chữa cháy bằng phương pháp thông thường); thiết bị Sprinkler và đầu báo của Tyco được tích hợp bậc cao BACnet/IP.

Một quyết định thể hiện rõ quan điểm khác biệt của chủ đầu tư Veracity là không mở bán khi xong móng. Thay vào đó, dự án được bán sau khi hoàn thiện phần thô. Với cách làm này, khách hàng được phép khảo sát địa điểm, tình hình xây dựng thực tế, trải nghiệm từ không gian chung như sảnh, hành lang, lối thoát hiểm đến chất lượng bên trong căn hộ, đảm bảo nhận nhà tương xứng với kỳ vọng.

Mang chuẩn mực của bất động sản hạng sang

Lấy cảm hứng từ những tòa tháp kim cương tọa lạc tại các kinh đô hưng thịnh trên thế giới, dưới sự kiến tạo của Veracity, The Summit 216 đảm bảo thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn BĐS hạng sang với vẻ ngoài lộng lẫy. Toàn bộ mặt ngoài của dự án sử dụng kính low-E cao cấp chạm sàn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Dưới ánh nắng, tòa nhà khiến nhiều người liên tưởng đến viên kim cương.

Bên cạnh thiết kế tổng thể, chủ đầu tư chú trọng từng chi tiết trong mỗi căn hộ. Với sự đột phá công nghệ, căn hộ được tích hợp hệ sinh thái Smart Living, vượt xa tính năng của một căn hộ thông minh thông thường.

Thiết kế không gian và nội thất căn hộ đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đầu tiên, cư dân được trải nghiệm bãi đỗ xe thông minh. Nhờ công nghệ nhận diện biển số, báo điểm trống, đặc biệt là điều hướng xe đến vị trí đã đăng ký, cư dân tiết kiệm được thời gian và công sức khi đỗ xe. Tiếp đó, hệ thống an ninh đa lớp, camera 24/7 được bố trí khắp tòa nhà nên đảm bảo an toàn tối đa. Cuối cùng, thông qua hệ thống quản trị dữ liệu thông minh, cư dân có thể dễ dàng kết nối và đặt dịch vụ tiện ích trong tòa với một nút chạm trên điện thoại.

Ngoài ra, nhờ ứng dụng công nghệ chữa cháy tự động bằng cánh tay robot Spraysafe với ưu điểm chữa cháy nhanh, chữa cháy trên cao và chữa cháy từ diện ngoài tòa nhà, The Summit 216 được Tổ chức UL ký hợp đồng thẩm định an toàn, đảm bảo an toàn cháy nổ cho cư dân.