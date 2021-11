'The Suicide Squad' - sự trỗi dậy từ tro tàn của nhóm ác nhân

Tưởng chừng là nỗi thất bại không ai muốn nhớ, Biệt đội cảm tử và đạo diễn James Gunn có màn trở lại hoành tráng trong mắt giới phê bình và khán giả.

Đạo diễn: James Gunn

Diễn viên: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Viola Davis…

Thể loại: Siêu anh hùng

Đánh giá: 8/10

*Bài viết có tiết lộ một số nội dung phim.

Sau nhiều tháng giãn cách, các rạp phim ở TP.HCM mở cửa trở lại từ 19/11. Trong đó, The Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) là một trong các tựa phim hành động hiếm hoi đón chào khán giả quay lại rạp. Sau màn ra mắt thất bại vào năm 2016, thương hiệu được nhà làm phim James Gunn đưa lại cuộc chơi một cách đầy thuyết phục. Ông thay thế hầu hết gương mặt thân quen từ bản 2016 bằng các nhân vật lần đầu xuất hiện trên màn ảnh.

Để nhấn mạnh sự tách biệt so với phiên bản năm 2016 của David Ayer, tên phim không đi kèm số hai, mà đặt mạo từ “The” mạnh mẽ ở đầu, khẳng định tính độc lập. Thật vậy, The Suicide Squad có rất ít tình tiết đề cập đến phim tiền nhiệm, cũng không báo hiệu gì về vị trí của bản thân phim trong Vũ trụ Mở rộng DC.

The Suicide Squad có kịch bản đơn giản, phù hợp với một bộ phim hành động giải trí thuần túy. Phim dùng lại mô típ có phần giống với bản 2016, xoay quanh một nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất được chính phủ cử đi làm nhiệm vụ mật. Lần này, Bloodsport (Idris Elba), Harley Quinn (Margot Robbie) cùng đồng đội nhận nhiệm vụ xâm nhập một hòn đảo giả tưởng ở Nam Mỹ, nhằm ngăn cản âm mưu vũ khí hóa sinh vật vũ trụ của chính quyền nơi này và giải cứu thế giới.

Các pha hành động chân thực đến gây sốc

Trong nhiều phỏng vấn, James Gunn nói muốn các cảnh hành động chân thực và sử dụng ít kỹ xảo vi tính nhất có thể. Thay vì sử dụng phông xanh, các cảnh chiến đấu được quay ở địa điểm thật như ở Panama, sử dụng đạo cụ như máu giả thay vì chèn hiệu ứng hậu kỳ. Theo Margot Robbie chia sẻ trên Fandango, việc “nghe được tiếng nổ và ngửi được mùi thuốc súng” nâng tầm vóc và giá trị của bộ phim.

Tuy vậy, vẫn có các phân đoạn bắt buộc sử dụng kỹ xảo, như các cảnh của nhân vật nửa người nửa cá mập King Shark (Sylvester Stallone) và sao biển khổng lồ Starro được chế tác hoàn toàn bằng CGI.

Được gán mác R, phim còn gây sốc bằng các cảnh bạo lực không che giấu. Với các mảnh thi thể văng tứ tung từ đầu phim, dễ hiểu khi độ bạo lực và máu me của The Suicide Squad được nhiều người so sánh với hai phần phim anh hùng 18+ Deadpool. James Gunn sử dụng khiếu hài hước rất riêng khiến người xem phải bật cười trước sự máu me và kịch tính trong phim.

Nhà làm phim người Mỹ còn chiêu đãi người xem những trường đoạn hành động cá tính: cảnh một biển hoa bay phấp phới sau lưng Harley Quinn khi cô nã đạn vào kẻ thù, hay cảnh đánh nhau chỉ được thấy qua lớp phản chiếu của chiếc mũ bảo hiểm kim loại.

Biển hoa thơ mộng xuất hiện giữa cảnh đánh nhau của Harley Quinn.

Sự thấu hiểu đối với các nhân vật

Thay vì dựa vào các vai cũ từ bản 2016, The Suicide Squad sử dụng dàn nhân vật phản diện “hạng bét”, được cho là hết thời ngay cả trong truyện tranh của DC. Là đạo diễn kiêm người viết kịch bản, James Gunn thể hiện sự thấu hiểu cho những ác nhân ngoài lề và thảm hại này. Không chỉ đưa họ vào phim, ông còn phát triển các tuyến vai rõ ràng và giúp họ giành được thiện cảm của khán giả.

Giống với loạt Guardians of the Galaxy, James Gunn tiếp tục trổ tài kết hợp ăn ý các nhân vật "lạc quẻ" trong phim mới. Các nhân vật được khắc họa đa chiều cùng nguồn gốc khá sát truyện. Như Polka-Dot Man (David Dastmalchian) hay hai cha con Ratcatcher (Taika Waititi và Daniela Melchior) từ những ác nhân lố bịch của Batman, nay đã có câu chuyện riêng giàu cảm xúc. Kể cả nhân vật không lên tiếng nhiều như King Shark, hay Milton (Julio Cesar Ruiz) - tài xế bất đắc dĩ của Biệt đội Cảm tử - cũng có vai trò quan trọng riêng.

Ngoài ra, phim đưa ra đối trọng xứng tầm, giúp các nhân vật có cơ hội thể hiện vai trò của mình, so với việc chỉ có Harley Quinn và Deadshot (Will Smith) tỏa sáng trong phiên bản năm 2016. Điều này gây xúc động đối với các fan của DC và là một nguyên nhân quan trọng giúp phim nhận sự ủng hộ từ chính cộng đồng người yêu truyện tranh.

Về mặt kịch bản, The Suicide Squad vẫn đi theo mô típ của phiên bản 2016: chính quyền cử nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất đi giải cứu thế giới. Tuy nhiên, lần này các thành viên của Biệt đội Cảm tử được tự do thể hiện sự suy đồi đạo đức nhiều hơn. Điều này hạn chế việc tẩy trắng nhân vật và sự phân biệt giữa người tốt hay kẻ xấu trong đội.

Tác phẩm có kịch bản khó đoán, khi ai cũng có thể là kẻ phản bội.

Việc được thể hiện đúng bản chất tội phạm cũng mở đường cho khả năng phản bội và quay lưng giữa các thành viên trong nhóm. Khán giả khó đoán biết ai mới là nhân vật chính, hay ai sẽ chết hoặc sống sót đến cuối phim - thay vì phân biệt rõ ràng chính phụ như phiên bản của đạo diễn Ayers.

Đối với thị trường phim siêu anh hùng đang dần bão hòa hiện nay, việc giới thiệu lại một tựa phim thất bại là rất mạo hiểm. Tuy vậy, hãng phim Warner Bros còn đi một bước cao hơn khi quyết định mời một đạo diễn bị tẩy chay tiếp nhận dự án. Một năm sau sự thành công với phần hai Guardians of the Galaxy, James Gunn bị hãng phim Disney sa thải do những câu đùa mang tính xúc phạm của ông từ mười năm trước. Những tưởng điều này đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của James Gunn, nhưng Warner Bros đã đưa ông trở lại cuộc chơi với The Suicide Squad.

Có thể nói sự thành công của The Suicide Squad đánh dấu cú lội ngược dòng ngoạn mục và hiếm thấy trong Hollywood. Không chỉ khôi phục danh tiếng cho Biệt đội Cảm tử, bộ phim cũng khẳng định lại tài năng của đạo diễn James Gunn. Thay vì lựa chọn hướng đi an toàn, James Gunn trình làng tác phẩm mang đậm chất riêng, kèm với khiếu hài hước không theo khuôn mẫu và thái độ ngang tàng như chính các nhân vật trong phim ông đạo diễn.