'The Suicide Squad' - khi kẻ điên biến siêu anh hùng thành trò hề

Phần phim tiếp theo của Biệt đội cảm tử tách biệt khỏi các phim siêu anh hùng DC thông thường nhờ những pha chiến đấu máu me đúng chất 18+ và kiểu hài rất riêng.

Đạo diễn: James Gunn

Diễn viên: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Viola Davis…

Thể loại: Siêu anh hùng

Đánh giá: 8/10

Poster đúng chất cháy nổ của phim.

*Bài viết có tiết lộ một số nội dung phim.

The Suicide Squad (2021) dù được xây dựng trong cùng vũ trụ với sự trở lại của một số nhân vật trong Suicide Squad (2016), tuy nhiên khán giả có thể thấy rõ phần phim này gần như không liên quan gì đến phần đầu tiên. Ý tưởng về một hậu truyện độc lập (standalone sequel) giúp tác phẩm của đạo diễn James Gunn tách biệt với phần còn lại của DCEU. Phong cách kể chuyện vô thưởng vô phạt, chứa đựng đầy bất ngờ và những tình tiết bạo lực mác R làm nên sức hấp dẫn kỳ quặc cho tác phẩm.

Không ngạc nhiên khi nhiều người nói The Suicide Squad là phiên bản “bựa” của Guardians of the Galaxy. Đó đều là tập hợp những kẻ vô danh, sống lang bạt ở đáy xã hội bất đắc dĩ phải bắt tay trong một điệp vụ nguy hiểm.

Trong khi đội hình Vệ binh dải Ngân Hà có chất hài đúng văn mẫu của Marvel, thì The Suicide Squad “thả nổi” cho James Gunn tự do phóng tác với đội hình náo loạn ông này có trong tay. Kết quả là người ta được chiêm ngưỡng một trong những kế hoạch tác chiến ồn ào nhất, ngớ ngẩn nhất, máu me nhất trên màn ảnh.

Mọi thứ sai không thể sai hơn với The Suicide Squad, và đó cũng là thứ khiến bộ phim trở nên tuyệt đỉnh.

Phim bắt đầu bằng việc Amanda Waller (Viola Davis) tuyển lựa những thành viên siêu năng lực tham gia vào dự án Task Force X tiếp theo. Rick Flag (Joel Kinnaman), Harley Quinn (Margot Robbie) hay Captain Boomerang (Jai Courtney) là những gương mặt thân quen được biết đến từ mùa phim trước.

Trong khi đó, nhiều cái tên mới xuất hiện như Idris Elba vào vai Robert DuBois/Bloodsport – một lính đánh thuê với khả năng thiện xạ cực mạnh, Peacemaker của John Cena là một sát thủ yêu hòa bình.

Hài hước kiểu “ai cười thì cười, không cười thì thôi”

Ngay từ màn giới thiệu nhân vật đã có những pha dở khóc dở cười đi vào lòng đất. Ví dụ như có những nhân vật với siêu năng lực trời ơi đất hỡi, như một con quái thú nửa người nửa cá mập King Shark (Sylvester lồng tiếng), một con chồn xấu đau xấu đớn do em trai của James Gunn thủ vai, hay một siêu anh hùng có năng lực là… tách hai cánh tay ra khỏi cơ thể.

The Suicide Squad cười cợt vào những kế hoạch không tưởng của siêu anh hùng bằng một màn ra quân thảm bại của các thành viên. Chi tiết này gợi nhớ cảnh nhảy dù của các thành viên đội X-Force trong Deadpool 2.

Trong số các thành viên của Biệt Đội Cảm Tử, để lại trong khán giả ấn tượng nhiều nhất có lẽ là con cá mập béo ăn thịt người King Shark. Lồng tiếng bởi huyền thoại cơ bắp Sylvester Stallone, Nanaue cướp spotlight màn ảnh của Harley Quinn – nhân vật đáng ra phải ấn tượng nhất phim mới phải.

Dễ thương kiểu cục súc, King Shark gia nhập đội ngũ nhân vật siêu anh hùng đáng yêu “cướp tim” khán giả cùng với Groot, Loki Cá Sấu hay Baby Yoda.

Nhìn chung, khiếu hài hước của bộ phim không phải là kiểu đại trà thường thấy trong các phim Marvel. Khán giả có thể tranh cãi về việc The Suicide Squad hài hước hay không, người tìm thấy những phút giây sảng khoái trong việc nhìn một đám người đánh một con sao biển khổng lồ, người khác thấy bộ phim ngớ ngẩn khô khan. Tuy nhiên, hầu hết sẽ đồng ý rằng độ giải trí của tác phẩm thực sự xứng đáng với mác R nhờ hàng loạt trò đù vượt giới hạn cũng như các pha hành động đẫm máu.

Phá vỡ truyền thống siêu anh hùng

Bộ phim có thể coi là màn cà khịa cực gắt nhằm vào những giá trị siêu anh hùng đã xác lập trong con mắt đại chúng. Sau khi Disney sa thải James Gunn vì một vài tweet trong quá khứ, Warner Bros. và DC đã bắt tay vào việc, quyết tâm đưa biên kịch kiêm đạo diễn tài năng này vào đội. Bởi họ biết rằng, Gunn thuộc số ít những nhà làm phim tài năng đủ dũng cảm để phá vỡ những hệ thống từ lâu tồn tại trong thể loại siêu anh hùng. Kết quả là, The Suicide Squad điên rồ tới mức đặt Deadpool bên cạnh, phim của Ryan Reynolds vẫn còn ngọt ngào chán.

Hầu hết phim siêu anh hùng cuối cùng đều đề cao những lý tưởng của người Mỹ như công lý, chủ nghĩa cá nhân và sức mạnh, Gunn lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Ở đó, hình tượng của những “siêu anh hùng” không giống chút nào với định nghĩa siêu anh hùng mà chúng ta thường nghĩ tới. Trong The Suicide Squad, đó là những cá nhân với năng lực tạp nham, thiếu kỹ năng chiến đấu, kỹ năng giao tiếp, quá khứ thương tổn, không có kế hoạch tác chiến cụ thể, thậm chí siêu năng lực còn chẳng phù hợp để chiến đấu (một thanh niên cầm giáo đi đánh nhau với đội quân vũ trang súng đạn). Kết quả là, họ chết như rạ.

Ngớ ngẩn và hỗn loạn, The Suicide Squad là chuyến tàu lượn cảm xúc đưa người xem hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mỗi cá nhân trong đội đều có khoảnh khắc riêng và mặc dù đưa ra nhiều thành viên như thế, James Gunn vẫn sắp xếp đủ khung hình cho từng nhân vật tỏa sáng (hoặc tấu hài) theo cách riêng của họ. Rực rỡ, đẫm máu, tác phẩm gợi nhắc chúng ta rằng ai cũng có thể trở thành người hùng nếu có cơ hội.