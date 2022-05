'The Sound of Magic' - phim nhạc kịch, điều tra nửa vời

“The Sound of Magic" - phim có Ji Chang Wook đóng chính kết hợp phong cách giả tưởng với câu chuyện tuổi mới lớn (coming-of-age).

CThe Sound Of Magic (Tựa gốc: Annarasumanara) do Kim Sung Yoon đạo diễn, chuyển thể từ webtoon cùng tên của Ha Il Kwon. Nguyên tác vốn gây chú ý từ khi ra mắt vì pha trộn các thể loại như chính kịch, nhạc kịch, kỳ ảo, lãng mạn. Phim có một số đặc điểm gợi nhớ đến The Greatest Showman của Hugh Jackman.

Series kể về Yoon Ah Yi (Choi Sung Eun), nữ sinh trung học "lớn trước tuổi" vì phải lo toan món nợ mà người cha cờ bạc để lại. Cô tự xoay để nuôi sống bản thân, còn phải chăm sóc em gái. Ngày nọ, Ah Yi tình cờ gặp nhà ảo thuật bí ẩn Lee Yeul (Ji Chang Wook). Kể từ đó, cô dựa dẫm vào anh nhằm tìm lại những giấc mơ thuở bé, tưởng chừng đã lãng quên.

Ji Chang Wook có tạo hình và tính cách nhân vật gây chú ý.

Âm nhạc dẫn lối câu chuyện

Trên Philstar Global, đạo diễn Kim Sung Yoon cho biết ông tin tưởng vào sức mạnh của âm nhạc. Chúng có thể nâng cao chất lượng cảnh quay, thúc đẩy mạch truyện. Thay vì chỉ dùng nhạc nền, ông đã mạo hiểm cho các diễn viên hát bằng giọng thật.

Thế giới phép thuật trong phim được xây dựng bởi những hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt.

Đạo diễn cũng làm việc với biên đạo múa, để truyền tải đúng cảm xúc nhân vật trong các phân cảnh có vũ đạo. Điều đặc biệt nhất trong kịch bản là tất cả cảnh liên quan đến âm nhạc đều được “để trống” - không có lời bài hát. Trên các diễn đàn phim Hàn, nhiều khán giả nhận định cách làm này giúp phim có sự trầm lắng nhất định.

Nhìn chung, bản truyền hình bám sát nguyên tác, chỉ thay đổi tiểu tiết cho phù hợp.

Cảnh Lee Yeul và Ah Yi chơi đu quay trong tập 3 vốn không có trong webtoon. Song khi Kim Sung Yoon nghe các bản nhạc dùng trong phim, ý tưởng cần phải có một phân đoạn ở vòng đu quay nảy sinh trong đầu ông.

Thế giới thực và ảo của ba nhân vật chính

Là một thiếu niên bị buộc phải gánh vác những trách nhiệm của người lớn, Ah Yi không có thời gian cho những thú vui trẻ con, như xem ảo thuật. Trong khi hầu hết bạn cùng trang lứa lo lắng về điểm thi, thì cô đau đầu trong việc kiếm đủ tiền mua thức ăn cho bữa tối. Ah Yi luôn nỗ lực học tập ở trường dù luôn bị bắt nạt.

Trái với Ah Yi, Il Deung (Hwang In Yeop) dường như có tất cả. Cha mẹ cậu sẵn sàng mua ngay một chiếc iPad đắt đỏ chỉ vì nó hữu ích cho việc học.

Hai nhân vật đại diện cho một bộ phận thanh thiếu niên, hoặc quá áp lực hoặc dần trở nên lãnh cảm, trước sức ép kinh tế - xã hội tồn tại phân hóa giàu - nghèo sâu sắc ở Hàn. Đây là vấn đề thường xuyên được khai thác trong truyền hình Hàn Quốc gần đây, như là bản chuyển thể từ webtoon khác của Netflix là All of Us are Dead.

Dù sở hữu ma thuật thực sự hay không, người lớn như Lee Yeul cũng chỉ là đứa trẻ thích chơi đùa. Anh hỏi Ah Yi trong tập 1 rằng: “Tại sao cô lại nghiêm túc như vậy? Có gì sai khi thích những thứ như ông già Noel?" hòng khuyến khích cô tin vào phép màu, thêm yêu cuộc sống. Tính cách của Lee Yeul dần trở nên cực đoan khi anh không thể thoát ly khỏi thực tại cay đắng bằng những chiêu trò bóng bẩy của mình nữa.

Lee Yeul gợi nhớ đến gã cuồng dâm Edward Bloom trong tác phẩm Big Fish kinh điển của Tim Burton, hoặc siêu anh hùng thích ăn chơi do Hwang Jung Min thủ vai trong A Man Who Was Superman. Anh gây tò mò cho khán giả vì không ai biết nhân vật thiện hay tà.

Các nhân vật chính đại diện cho kiểu người gặp trắc trở khác nhau trong xã hội Hàn.

Bầu không khí hồi hộp và bí ẩn tồn tại xuyên suốt The Sound Of Magic. Những người thu nợ luôn lảng vảng quanh Ah Yi. Điều kỳ diệu của phim không thể che lấp nỗi sợ hãi và sự tổn thương của các nhân vật.

Câu chuyện của Ah Yi, Il Deung nhấn mạnh đến sức sống mãnh liệt và khả năng tự chữa lành của tuổi trẻ khi đối mặt với những hành vi sai lầm của bậc phụ huynh.

Diễn xuất tròn trịa của hai vai chính

Choi Sung Eun đã gây ấn tượng trong bộ phim truyền hình đầu tay Beyond Evil và phim độc lập (indie) Ten Months vào năm ngoái. Trong The Sound Of Magic, Choi Sung Eun khắc họa trọn vẹn chân dung của nữ sinh cô đơn đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Từng ánh mắt và biểu cảm của cô khiến người xem phải đau đáu.

Đôi mắt to tròn cũng nét mặt giàu cảm xúc giúp Choi Sung Eun chiếm cảm tình người xem.

Vai Lee Yeul của Ji Chang Wook là kiểu nhân vật “deus ex machina” - nghĩa đen có nghĩa là “vị thần đến từ cỗ máy”. Thuật ngữ tiếng Latin được sử dụng trong các bộ phim mô tả một thế lực bên ngoài, từ trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện để giải quyết các vấn đề khó khăn của các nhân vật.

Lee Yeul vừa lôi cuốn nhưng cũng đáng sợ trong mắt khán giả là nhờ vào ngoại hình điển trai cùng diễn xuất thuyết phục của Ji Chang Wook.

Nam diễn viên sinh năm 1987 lột tả được hai mặt cá tính đối lập của nhân vật, thúc đẩy sự hài hòa giữa vẻ đẹp đầy màu sắc "cổ tích" và tính chân thực của loạt phim.

Lỗ hổng của The Sound Of Magic

Series được quảng bá là thuộc thể loại nhạc kịch - kỳ ảo trước khi phát sóng. Nhưng người xem mong đợi một câu chuyện thuần túy như vậy có thể thất vọng. Âm nhạc và phép thuật chỉ duy trì được nửa chặng đường trước khi bộ phim “bẻ lái” sang phong cách điều tra - phá án.

Phim có kịch bản thiếu nhất quán, nhiều phân đoạn bị khai thác vụn.

Do chỉ có vỏn vẹn 6 tập, trong khi các phim truyền hình Hàn Quốc thường dài ít nhất 16 tập, nên kết cấu của The Sound of Magic quá mỏng để có thể miêu tả kỹ lưỡng quá trình A Yi và Il Deung phát triển tâm lý. Ngay sau khi khán giả nhận ra "chân tướng" của nhà ảo thuật, sức hút Annarasumanara bắt đầu đi xuống.

The Sound of Magic còn sơ sài trong việc xây dựng các nhân vật phụ và địa điểm quay. Phần lớn các phân cảnh diễn ra ở trường trung học. Nhưng ngoài Ah Yi, Il Deung, nữ sinh chuyên bắt nạt Ah Yi - Baek Ha Na (Ji Hye Won) và những kẻ a dua quanh cô ta, các vai học sinh khác đều hiếm có lời thoại. Hơn nữa, chỉ có một mình giáo viên chủ nhiệm (Lim Ki Hong) đảm nhận cả hai vai trò hiệu trưởng và tư vấn.

Có thể thấy, The Sound of Magic sở hữu phần hình ảnh nịnh mắt khán giả, cùng kịch bản ở mức chấp nhận được. Song tác phẩm khó đạt được kỳ vọng của những khán giả khó tính, "kẹt" lưng chừng giữa một phim nhạc kịch và một tác phẩm điều tra - trinh thám nửa vời.